Ezra Miller: l'injonction d'éloignement a été abandonnée

Un couple hawaïen a abandonné sa demande d'ordonnance restrictive contre Ezra Miller.

Fin mars, le couple a déposé des documents judiciaires demandant une injonction temporaire contre la star de The Flash, affirmant qu'iel avait fait irruption dans leur chambre et les avait menacés. Ils l'ont également accusé d'avoir volé leurs effets personnels, dont un passeport et un portefeuille.

Cependant, lundi (11 avril 22), un juge a rejeté l'affaire d'ordonnance restrictive à la demande du couple, selon des documents judiciaires obtenus par The Hollywood Reporter. Leur avocat William Dean a refusé de préciser pourquoi ses clients ont changé d'avis.

L'incident présumé s'est produit quelques heures seulement après que la star des Animaux Fantastiques, qui utilise les pronoms neutres, a été libérée de prison après avoir été accusée de harcèlement et de conduite désordonnée. Iel a été arrêté dans un bar karaoké à Hilo pour avoir saisi le microphone d'une femme et s'être jeté sur un homme jouant aux fléchettes.

En plus de ces deux incidents, il a maintenant été révélé que des policiers ont été appelés pour une dispute au centre-ville de Hilo à la mi-mars parce que l'acteur était peu coopératif et refusait de quitter la zone et « continuait d'obstruer le trottoir ». Le chef adjoint du département de police d'Hawaï, Kenneth Quiocho, a déclaré mardi qu'iel avait été cité pour avoir bloqué une route. Une audience pour cette infraction au code de la route et pour l'affaire de conduite désordonnée est prévue le 26 avril.

