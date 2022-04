Johnny Depp et son ex Amber Heard (encore) devant la justice: retour sur la saga

Partager







L’affaire Johnny Depp-Amber Heard, prise deux. Action! Après avoir exposé sa vie privée au monde entier, l’ancien couple se retrouve de nouveau devant les tribunaux, cette fois-ci pour répondre à des accusations de diffamation. On vous démêle l'affaire.

Comment a débuté l’affaire?

Commençons par le commencement. Les deux acteurs américains ont commencé à se fréquenter au début de l'année 2012, après s’être rencontrés sur le plateau de Rhum Express quelques années plus tôt. En 2015, ils étaient mariés et 15 mois plus tard, l’histoire d’amour était chose du passé.

En 2016, Amber Heard, qui a joué dans Newport Beach et Aquaman, demande le divorce et tente d’obtenir une ordonnance de protection pour tenir Depp à distance. Elle affirme que son mari l'a agressée «violemment» et qu'il lui a lancé un téléphone cellulaire en plein visage, en plus d’abus émotionnels, verbaux et physiques. Johnney Depp a toujours nié ces accusations.

Le divorce se conclut finalement en 2017 à l’amiable et la vedette de Pirates des Caraïbes paye sept millions $ à son ex-femme.

Pourquoi y a-t-il eu un premier procès?

En 2018, la femme de 35 ans publie un texte d’opinion dans le Washington Post dans lequel elle se décrit comme une «victime de violences conjugales» brimée par la société.

«J’ai ressenti toute la force de la colère de notre culture envers les femmes qui s’expriment, écrit-elle. J’ai eu le malheur de voir, en temps réel, comment les institutions protègent les hommes accusés d’abus.»

Après la publication du texte, qui ne nommait nulle part Johnny Depp, la vedette d’Edward aux mains d’argent porte plainte en diffamation contre son ex-femme, lui réclamant 50 millions $ en dommages et intérêts.

«La tribune, qui accuse implicitement M. Depp d’être un mari violent, est catégoriquement fausse» et vise à «générer une publicité positive» autour de Mme Heard, à quelques jours de la sortie à l’époque du film Aquaman, dans lequel elle figurait, avance l’avocat de Depp.

Ensuite, l’actrice dépose elle aussi une plainte en diffamation, réclamant 100 millions $ à Depp.

Pourquoi le procès se tient-il en Virginie?

Bien que les deux acteurs résident en Californie, le cadre légal est plus favorable aux plaintes en diffamation en Virginie. C’est aussi dans cet État qu'est imprimé le Washington Post.

Le procès a débuté ce mardi, devant jury, et pourrait durer des semaines. Il est d’ailleurs filmé et diffusé en direct à la télévision. Il pourrait s’agir d’un évènement télévisuel en soi, puisqu’une brochette de témoins sera appelée à la barre, digne d’un film hollywoodien.

Le milliardaire derrière l’entreprise Tesla et ancienne flamme d’Amber Heard, Elon Musk, ainsi les acteurs James Franco et Paul Bettany et la comédienne Ellen Barkin seront de la partie.

Des preuves telles que des photos, des relevés de compte, des examens médicaux et des messages pourraient filtrer durant les semaines de procès.

«Vous allez voir le vrai Johnny Depp, au-delà des tapis rouges, de la notoriété et l’argent des costumes de pirates», a lancé hier l’avocat d’Amber Heard, évoquant un homme rendu violent par l’abus d’alcool et de drogues, des dépendances qui ont détruit sa carrière.

Une impression de déjà-vu

Johnny Depp n’en est pas à sa première poursuite en diffamation. En 2020, l’acteur de 58 ans avait intenté à Londres un procès à la société éditrice du tabloïd The Sun après la publication d'un article le présentant comme un mari violent.

Son ex-femme avait d’ailleurs été appelée à la barre, en faveur du tabloïd britannique, décrivant une douzaine de présumées agressions commises par un «monstre».

Depp avait alors admis consommé trop de drogues et d’alcool, mais avait réitéré n’avoir jamais levé la main sur une femme. Il avait ses anciennes flammes Vanessa Paradis et Winona Ryder pour corroborer ses propos.

La justice britannique avait finalement tranché en faveur de The Sun, affirmant que «la grande majorité des agressions présumées avaient été prouvées».

