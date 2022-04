Jonathan Roy parle ouvertement de sa participation à des orgies sexuelles au podcast Sexe Oral

Partager







Le chanteur s’est confié sans gêne aux animatrices Lysandre Nadeau et Joanie Grenier.



Jonathan Roy, qui a récemment abordé le sujet de sa bisexualité à l’émission La vraie nature, a récemment été invité à participer au populaire balado Sexe Oral, animé par Lysandre Nadeau et Joanie Grenier.

Dans un épisode qui n’est pas encore accessible au grand public, mais dont un extrait a été dévoilé sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur des Remparts de Québec s’ouvre sur sa participation à des orgies sexuelles.



«On avait des orgies dans la chambre d’hôtel où que tout le monde niaise et après ça, je me retourne puis je réalise qu’il y a un gars qui me suce», peut-on l’entendre notamment dire.



Celui qui a troqué le gouret pour la guitare explique ensuite qu’il a eu envie de répéter cette expérience qu’il a appréciée.



Il entre ensuite dans les détails de ces bacchanales dont il dit qu’il va «tout le temps [s]e souvenir».

«On bandait les yeux puis on mettait une personne sur une chaise et après ça, les six personnes faisaient de quoi à la personne», raconte l’artiste de 33 ans qui a fait paraître son album en anglais My Lullaby en mai 2021.

L’épisode entier de Sexe Oral mettant en vedette Jonathan Roy et ses confidences est disponible pour les abonnés Patreon du podcast.



«Pour les autres, vous allez devoir patienter encore un petit moment avant d’y avoir accès», peut-on lire dans la publication Instagram.



On a hâte!

