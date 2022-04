Kim Kardashian et Kanye West ne se sont pas parlé pendant huit mois après la demande de divorce

Partager







Kim Kardashian a confié qu'elle et Kanye West ne s'étaient pas parlé pendant huit mois après avoir demandé le divorce en février 2021.

La star de la télé-réalité, qui a été déclarée légalement célibataire par un juge en mars, a déclaré à Amanda Hirsch sur le podcast Not Skinny But Not Fat que leur relation n'avait pas été amicale lorsqu'elle a rompu.

«Nous avons continué par intermittence, et nous sommes restés environ huit mois sans même nous parler au début du divorce. Puis nous avons recommencé à parler, et je suis allé à la première de Donda (l'album de Kanye West)», a-t-elle expliqué, ajoutant que le rappeur voyait toujours leurs quatre enfants.

«Lui et moi avons juste pris un peu de temps sans nous parler, et je pense que dans les relations, c'est souvent comme ça. J'espère seulement... J'espère que nous sommes un exemple de coparentalité, en fin de compte.»

Lors de son apparition dans le podcast, la fondatrice de SKIMS a également évoqué son baiser avec Pete Davidson lors d'un sketch sur Saturday Night Live en octobre peu de temps avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble.

«Quand on s'est embrassés, j'étais juste genre: "Mmm !" C'était un baiser de cinéma, mais ça m'a quand même fait quelque chose, a-t-elle partagé. Ce n'était pas quelque chose comme un sentiment super fou, j'étais juste genre "Hmm", et puis je me suis dit: "Wow, je n'ai vraiment embrassé personne d'autre depuis 10 ans, alors peut-être que je suis juste stupide et ce n'est rien et c'est juste un baiser de cinéma". Et puis quelques jours plus tard, je me suis dit: "Hmm, il y a une certaine BDE (Big D*ck Energy en anglais: une aura de charisme et de confiance en soi). Il faut que je me lance".»

Elle a ajouté que Pete Davidson n'avait pas assisté à l'after-party car il était «trop cool» pour ça, et a ajouté que les fans devront regarder sa nouvelle émission de télé-réalité, The Kardashians, pour savoir qui a initié leur premier rencard.

L'émission débute ce jeudi, sur Disney+.

