Peridot: le développeur de Pokémon Go présente son prochain jeu à la Tamagotchi [VIDÉO]

Ça ne chôme pas chez Niantic! Après Pokémon GO, Ingress Prime et Pikmin Bloom, le développeur annonce Peridot, un nouveau jeu en réalité augmentée.

S’inspirant un peu du concept de Tamagotchi, le jeu consiste à élever des créatures magiques et à en prendre soin. « Si les animaux de compagnie font partie de votre vie, vous connaissez déjà la joie qu'ils peuvent apporter », déclare Ziah Fogel, productrice principale chez Niantic. « Le simple fait de prendre soin d'un animal et de le regarder grandir est extrêmement gratifiant, surtout lorsque vous avez forgé un véritable lien avec votre animal de compagnie. »

Cette nouvelle franchise originale mettra en vedette des créatures colorées, uniques et adorables qu’il faudra entraîner, élever, nourrir et divertir. Selon ce qu’on peut lire sur le site Web de Niantic, ces petites créatures « auront besoin de notre aide pour les protéger de l'extinction. » Il faudra donc travailler avec d’autres joueurs pour les aider à se reproduire et ainsi diversifier leurs espèces.

Comme les autres titres de Niantic, les sorties dans le monde réel font encore partie du gameplay. On pourra rechercher des nids en nature, ou satisfaire les besoins de notre Peridot en se promenant et en trouvant de la nourriture spécifique à ses goûts.

Contrairement aux Tamagotchi, la mort n’existe pas dans Peridot. « Il n'y a pas d'élément punitif dans ce jeu [...] Au lieu de cela, nous essayons de récompenser les joueurs pour qu'ils reviennent et jouent plus souvent avec leurs créatures », déclare Fogel.

Niantic n’a pas annoncé de date de sortie spécifique, mais Peridot sera déployé dans certains pays dès avril sur iOS et Android, et ajoutera d’autres marchés tout au long du soft-launch du jeu.

