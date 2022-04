Une maison contemporaine avec une énorme terrasse à vendre à Saint-Joachim-de-Shefford pour 729 000$

Partager







Cette maison contemporaine, à l'intérieur épuré, se situe sur un grand terrain de plus de 32 000 pieds carrés.

Construite en 2017, la maison compte trois chambres, deux salles de bains et une salle d’eau.

Yves Barrière

C’est d’abord la luminosité de la propriété qui frappe. Avec des planchers en béton poli et des murs clairs, l’aire de vie est à la fois spacieuse et épurée. Quelques détails architecturaux, dont le plafond et le mur en bois au salon, ajoutent une chaleur importante à l’endroit.

Au rez-de-chaussée, la cuisine partage l’espace avec la salle à manger et le salon.

Yves Barrière

Plutôt douillet, le salon agit à titre de cocon grâce à son foyer et à son mur de bois.

Du côté de la cuisine, cette dernière épate par sa fonctionnalité et par son grand îlot qui sert aussi de comptoir-lunch.

Avec ses électroménagers clairs et ses plantes, la cuisine promet de donner à plusieurs l'envie d'expérimenter en cuisine.

Yves Barrière

Un accès vers la terrasse se trouve dans la cuisine.

Un bureau et une salle d’eau complètent le rez-de-chaussée.

À l’étage, vous trouverez les chambres et une salle de bains.

Spacieuses et lumineuses, les chambres respectent le style de la maison. Dans la salle de bains, un bain autoportant et une douche s’intègrent à merveille dans l’espace toujours très minimaliste.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour voir à quoi ressemble chaque pièce de cette maison!

C’est à l’extérieur que les futurs propriétaires aimeront recevoir famille et amis. Avec la grande terrasse, un terrain de pétanque, un coin foyer et un spa, tout y est pour passer un beau moment et profiter des belles soirées d’été.

En Estrie, Saint-Joachim-de-Shefford est une ville où il fait bon vivre, à proximité de commerces, de restaurants et d'attractions. Au printemps, la floraison des 250 poiriers qui ornent la rue Principale offre un décor tout simplement magnifique.

La propriété contemporaine est à vendre par Line Fleury, de l’agence Coldbrook. Le prix demandé est de 729 000$.

