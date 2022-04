Cyberpunk 2077: une première expansion pour 2023

Partager







La dernière année a été longue pour Cyberpunk 2077 et CD Projekt, mais l’éditeur ne compte pas pour autant abandonner ses plans pour le futur de sa franchise de science-fiction.

• À lire aussi: Un nouveau jeu The Witcher s'en vient

• À lire aussi: The Witcher: il va y avoir un livre de recettes inspiré par la franchise [PRÉCOMMANDE]

Jeudi, lors de la présentation de ses états financiers pour 2021, l’entreprise polonaise a confirmé que le chantier pour la première expansion de Cyberpunk 2077 était toujours en cours et qu’une sortie en 2023 était maintenant visée.

Selon des propos rapportés par IGN, le président de CD Projekt Red, Adam Kiciński, a noté que le contenu supplémentaire pour le RPG d’action était développé par plusieurs équipes au sein du groupe et que le DLC devrait suivre dans sa forme l’exemple des expansions de l’autre grande franchise de l’éditeur, The Witcher.

Après une quinzaine de mois qui ont essentiellement servi à «réparer» Cyberpunk 2077 sur consoles et PC après un lancement catastrophique en décembre 2020, CD Projekt se dit donc maintenant prêt à élargir l’expérience des joueurs à Night City.

Ce faisant, Kiciński a réitéré que l’entreprise n’allait pas laisser tomber la franchise et qu’elle était «pleinement déterminée» à la «développer davantage».

Dans le même ordre d’idées, CD Projekt a dévoilé lors de sa présentation que malgré tous ses soucis, Cyberpunk 2077 s’était très honorablement écoulé à ce jour à plus de 18 millions d’exemplaires. À titre comparatif, The Witcher 3: Wild Hunt aurait désormais passé la barre des 40 millions de copies vendues, près de sept ans après sa sortie.

Plusieurs autres projets en chantier chez CD Projekt

Toujours ce jeudi, l’éditeur a profité de sa discussion avec ses investisseurs pour énumérer les différents projets sur lesquels ses équipes planchaient, et ce, au-delà de l’expansion de Cyberpunk 2077 et de la version «nouvelle génération» de Witcher 3, repoussée indéfiniment mercredi.

Au menu, on retrouve entre autres, comme annoncé précédemment, le lancement du chantier pour le prochain chapitre de la saga The Witcher, de même que le développement d’un jeu mystère basé sur l’une des franchises du groupe chez le studio satellite The Molasses Flood.

D’autres «projets qui n’ont pas encore été annoncés» seraient également sur les blocs de départ en 2022 chez CD Projekt.

En d’autres mots, l’entreprise polonaise ne manque pas de pain sur la planche pour les prochains mois et les prochaines années. Reste maintenant à découvrir quand, et surtout dans quel état, tous ces nouveaux projets seront lancés.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s