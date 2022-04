Elden Ring: prenez une pause des boss du jeu et regardez-les s’affronter entre eux à la place

Partager







Vous avez une écoeurantite aiguë de vous faire démolir par les boss d’Elden Ring? Ça va, on connaît la sensation, mais est-ce que les créatures les plus viles du jeu de From Software, eux, comprennent ce que vous vivez?

Curieux de leur rendre la monnaie de leur pièce, le youtubeur et moddeur Garden of Eyes est parvenu à bidouiller Elden Ring afin de créer des combats... où les redoutables boss du titre s’affrontent entre eux!

Comme l’a remarqué Polygon, la série de vidéos partagées sur YouTube est immensément satisfaisante et donne lieu par le fait même à d’excellents combats, tous intéressants à visionner.

Parmi les affrontements montés de toutes pièces par Garden of Eyes, on retrouve notamment des confrontations entre Malenia et Maliketh, Godfrey et Radagon, Morgott et Rennala ou encore Starscourge Radahn et Malenia.

Bref, il y en a pour tous les goûts.

Pour une fois que ce n’est pas notre personnage qui mange une volée dans Elden Ring, disons que c’est rafraîchissant.

Merci, Garden of Eyes!

