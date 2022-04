Le prochain film d’Indiana Jones reviendra aux sources, selon l’acteur Mads Mikkelsen

Partager







Fan des premiers instants d'Indiana Jones, réjouissez-vous! En entrevue avec The Hollywood Reporter, Mads Mikkelsen a indiqué que la franchise ferait un retour aux sources en capturant l'essence originale des deux premiers films dans son cinquième volet.

Mikkelsen a dévoilé à quoi on devrait s’attendre dans le prochain opus mettant en vedette l’acteur dans un rôle encore inconnu. «[Raiders of the Lost Ark] était l'un de mes films préférés et il exsudait cette période en or des feuilletons des années 1940 – et c'est également [le cas] dans le cinquième film», a expliqué Mikkelsen en entrevue. «Ils reviennent fortement [aux sources] du premier et du deuxième film et offre cette essence d’antan, le Indy d’avant, quelque chose de dense et épique.»

Même si Steven Spielberg n’est que dans le siège de réalisateur exécutif, Mikkelsen a tout de même salué James Mangold, le réalisateur du cinquième film. «Ça ressemble à un film de Spielberg, même si c'est évidemment James qui le fait avec la même vision.»

Bien qu’on ne connaisse pas les détails autour de l’histoire, les dires de l’acteur danois donnent espoir pour Indiana Jones 5.

Son nouveau rôle de Grindelwald

Dans la même entrevue, Mikkelsen a discuté de son rôle de Grindelwald dans la saga Fantastic Beasts, précédemment interprété par Johnny Depp.

On se rappelle que Depp avait abandonné le rôle du sorcier maléfique dans le sillon de sa bataille juridique chaotique avec Amber Heard, ne laissant pas le choix à la production de trouver un remplaçant pour son rôle.

En prenant la relève de Depp, Mikkelsen a déclaré qu'il s'était assuré de ne pas «copier» son prédécesseur. «Je ne voulais pas copier quoi que ce soit que [Depp faisait] – ça aurait été un suicide créatif», a déclaré Mikkelsen. «Même si [un rôle] a été interprété à la perfection, on veut se l'approprier. Mais on doit quand même construire une sorte de pont avec ce qui a précédé.»

Le Danois a aussi expliqué pourquoi Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ne tentait pas d'expliquer le changement d'acteur. «Tout le monde sait pourquoi [les acteurs ont changé]. Le monde entier sait pourquoi. [...] J'espère que nous les enchanterons dès la première scène et à partir de là, ils accepteront ce changement», a-t-il dit.

L'acteur a terminé en disant qu'il espérait jouer à nouveau Grindelwald dans le prochain film Fantastic Beasts, tout en ne sachant pas si celui-ci allait être produit ou non à ce stade.

