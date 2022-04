Que sont-ils devenus ? Voici les derniers gaulois du Manoir Lafontaine

Partager







En avril 2021, le Manoir Lafontaine devenait le symbole de la crise du logement à Montréal. Cet immeuble du Plateau-Mont-Royal qui regroupait au départ 90 locataires ne compte plus désormais qu’une quinzaine d’irréductibles gaulois qui refusent de quitter les lieux. Retour sur une bataille qui connaîtra bientôt son dénouement avec la décision prochaine du Tribunal administratif du logement (TAL).

Le stress a commencé le 30 mars 2021 pour les locataires du 3485, avenue Papineau. Chaque porte a reçu un avis d’évacuation temporaire pour des travaux qui devaient durer au minimum sept mois, à compter du 30 juin 2021. Les réparations devaient concerner, entre autres, les systèmes mécaniques et électriques, le remplacement de la toiture et l’élimination d’amiante dans les murs.

Les locataires devaient eux libérer les 14 étages de l’immeuble construit en 1966 le temps des travaux avec une indemnité équivalente à trois mois de loyer, un montant qualifié à l’époque de «dérisoire» par certains résidents .

Joël Lemay / Agence QMI 90 logements du Manoir Lafontaine (3485 Avenue Papineau) sont menacés d'évacuation temporaire pour travaux majeurs, à Montréal, mardi le 6 avril 2021. Il s'agirait plutôt d'une tentative de rénoviction selon plusieurs. Sur cette photo: L’un des ascenseurs non fonctionnel. JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Le début d’une longue bataille

Une longue bataille largement médiatisée s’en est suivie entre les résidents de l’immeuble désireux de rester dans leur logement pendant la durée des travaux et les propriétaires Jeremy Kornbluth et Brandon Shiller, de la société Hillpark Capital. Elle a culminé le 23 avril 2021 avec une manifestation d’une centaine de personnes devant l’édifice pour dénoncer ce qui était considéré comme une des plus grosses tentatives de «rénoviction» de l’histoire de Montréal.

Au mois de juin l’éviction sera finalement repoussée le temps que la cause soit entendue devant le Tribunal administratif du logement (TAL).

Dans la semaine du 4 avril 2022, près de 10 mois plus tard, l’audience au TAL a finalement eu lieu. Une quinzaine de locataires ont témoigné, un à la suite de l’autre, afin d'expliquer qu'il n'était pas nécessaire de quitter leur logement pendant la durée des travaux, selon eux.

Mais, à l’approche de cette décision finale, est-ce que les résidents du Manoir Lafontaine regrettent le chemin parcouru? Voici les impressions de trois d’entre eux.

Guillaume Cyr/24 heures Renée Thifault, locataire et militante depuis le jour 1, s'adressait aux manifestants qui sont venus supporter les locataires devant le Manoir Lafontaine le 23 avril 2021.

Renée Thifault, 68 ans, un cancer, une pandémie et une tentative de «rénoviction»

Les banderoles qui ont marqué l’imaginaire des passants de la rue Papineau ont été enlevées des balcons avec le départ des locataires. En effet, un an plus tard, le nombre de résidents dans l’immeuble est passé de 90 à 15. Les autres occupants ont accepté de signer une entente, selon les derniers combattants.

Agence QMI et Guillaume Cyr/24 heures La devanture du Manoir Lafontaine a bien changé entre le début de la lutte en avril 2021, à gauche, et un an plus tard en avril 2022, à droite.

Mais ce n’est pas le cas pour tous les locataires. Renée Thifault habite dans son 2 1⁄2 depuis maintenant 13 ans. Les dernières années n’ont pas été de tout repos pour cette dame qui a pris sa retraite de la fonction publique québécoise en 2019. «Je n’ai pas la forme du tout, lance-t-elle d’entrée de jeu. En 2019, je me suis battue contre un cancer, en 2020 c’était la pandémie, en 2021 la rénoviction... et là ça continue.»

Elle ne s’en cache pas : même si elle est contente d’avoir résisté pour faire valoir «ses droits», elle a connu des hauts et des bas dans tout ce combat, dont des nuits d’insomnie à regarder le prix des appartements sur internet, sans rien trouver de comparable à son loyer de 670$ par mois.

Mme Thifault espère encore pouvoir rester dans son appartement pendant les travaux. Elle accepterait de se faire relocaliser si les réparations devenaient un risque pour sa sécurité, mais à condition de revenir dans son logement après coup. «C’est non négociable», affirme cette Montréalaise de 68 ans. Pour ce faire, elle veut une preuve écrite par un juge du TAL, craignant que son appartement soit loué à un nouveau locataire à son insu le temps de son transfert, même si, selon le TAL, cette procédure demeure illégale.

Fatiguée et stressée, Renée Thifault déplore le manque de considération des politiciens sur les questions de «rénovictions», comme c’est le cas avec le Manoir Lafontaine, et espère que des changements s’opèreront dans le futur. «François Legault, après avoir vendu sa maison à 4M$, il ne comprend peut-être pas qu’on est prêt à se battre pour un 2 1⁄2.»

Guillaume Cyr/24 heures Renée Thifault dans son 2 1/2 du Manoir Lafontaine.

Maggie Sawyer, 79 ans, dans son logement depuis 53 ans

Depuis que Maggie Sawyer a emménagé au Manoir Lafontaine en 1969, le quartier du Plateau-Mont-Royal s'est largement embourgeoisé. Pourtant, la doyenne de l’immeuble aime toujours y vivre après toutes ces années, d’autant plus qu’un 2 1⁄2 avec garage près du Parc La Fontaine à 575$ est un bien désormais introuvable dans le quartier.

«Des appartements en bas de 1 200$, tu n’en trouveras pas», indique l’aînée qui payait seulement 150$ à son arrivée.

Cette coiffeuse ajoute qu’elle est «capable de se défendre», même si ce n’est pas de tout repos depuis avril 2021. «Avant mon témoignage au TAL, j’ai eu des maux de tête et un mal de cœur», dit celle qui a aussi souffert d’insomnie en regardant le prix des appartements sur Kijiji lors des derniers mois.

La dame de 79 ans est consciente que des réparations sont nécessaires dans l’immeuble, mais craint que le locateur en profite pour faire des rénovations esthétiques à l’intérieur des logements et ainsi augmenter considérablement le prix de son loyer. «On aime nos appartements comme ils sont», finit-elle.

Guillaume Cyr/24 heures Maggie Sawyer sur le canapé du rez-de-chaussée du Manoir Lafontaine.

Loan Nguyen, 46 ans : «On est pu des voisins... mais des colocataires.»

Loan Nguyen est l’une des mobilisatrices du groupe du Manoir Lafontaine depuis le tout début. L’analyste financière espère que leur combat pour rester dans les lieux ne sera pas vain et deviendra, au fil des années, un modèle pour ceux qui veulent lutter contre une tentative de «rénoviction». Elle dit aussi lutter pour les résidents âgés comme Maggie Sawyer et Renée Thifault, qui devront assumer une grande hausse de loyer advenant un départ.

«Notre solidarité s’est transformée en belle amitié», confie Loan Nguyen. Depuis maintenant un an, ils se retrouvent plusieurs fois par semaine. «On n’est plus des voisins... mais des colocataires. On est tous là pour tout le monde, pour se remonter le moral.»

Guillaume Cyr/24 heures Loan Nguyen, qui lutte pour rester dans l'immeuble depuis la réception de l'avis d'évacuation temporaire de la part des propriétaires.

Mme Nguyen, qui vit dans son 2 1⁄2 depuis 2015 et paie 750$, adore aussi vivre dans ce secteur du Plateau-Mont-Royal. Quitter son logement signifie pour la dame de 46 ans de ne plus jamais retrouver un appartement aussi abordable dans ce secteur. Et comme Maggie Sawyer ou Renée Thifault, elle vit des épisodes de stress et d’insécurité.

Mais en attendant le jugement, les trois femmes aiment mieux rester optimistes et croient encore en leurs chances de demeurer locataires d’un appartement au Manoir Lafontaine le 1er juillet prochain.

Guillaume Cyr/24 heures Loan Nguyen, à gauche, et Maggie Sawyer, à droite, ont développé une grande amitié dans la dernière année.

− Avec Anne-Sophie Roy

