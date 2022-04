Un jeune homme se retrouve à l’hôpital après s’être blessé aux poumons en se masturbant

Partager







Un adulte de 20 ans a été admis dans un hôpital suisse après avoir ressenti des douleurs à la poitrine et de la difficulté respiratoire lors d’une séance de plaisir solitaire.



Comme le rapporte LADbible, l’individu qui n’a pas été nommé s’est présenté par lui-même à l’hôpital cantonal de Winterthur après que son actvité auto-érotique se soit conclue dans la douleur.

• À lire aussi: Cette femme de 25 ans ne mange que des croquettes de poulet et des croustilles



Des radiographies et des examens approfondis ont permis de déterminer que l’homme souffrait d’un pneumomédiastin spontané, qui se caractérise par une fuite d’air des poumons vers le médiastin (la région de la cage thoracique située entre les deux poumons).



Le pneumomédiastin «se manifeste par une douleur thoracique centrale et une gêne respiratoire ainsi que par un emphysème sous-cutané à la base du cou (passage d'air dans les tissus sous-cutanés) donnant une sensation de crépitement à la palpation», nous explique le Larousse.



Dans l’étude de cas publiée dans l’édition de mai 2022 de Radiology Case Reports, on apprend que l’homme «a signalé une apparition soudaine de douleurs thoraciques aiguës suivies d'un essoufflement alors qu'il était allongé dans son lit en train de se masturber».

• À lire aussi: Math Duff s’est ouvert un doigt avec un couteau et les gens veulent voir une photo de sa blessure



Pour les médecins, cette situation était inusitée.

«Il n'y a que quelques rapports de SPM liés à l'activité sexuelle et nous n'avons trouvé aucun cas associé à l'auto-érotisme, ce qui rend notre cas inhabituel», expliquent les docteurs Nikola Rajic et Christian Schandl.



Toujours selon leur étude, les causes expliquant un pneumomédiastin comprennent la toux violente, les vomissements excessifs et l’exercice physique intense.

• À lire aussi: Machine Gun Kelly révèle qu'il s'est poignardé lui-même pour impressionner Megan Fox



Considérant que la masturbation peut certainement être perçue comme de l’exercice physique intense, surtout lorsqu’elle est frénétique, il est tout à fait plausible que ce pauvre jeune homme se soit infligé sa blessure lors de sa petite session d’onanisme.

Quoi qu’il en soit, après avoir passé une journée aux soins intensifs en raison de sa détresse respiratoire et de l’emphysème sous-cutané qui s’est développé à la suite de son petit incident, l’homme a été transféré dans une aile régulière.

Ses douleurs thoraciques ont été traitées avec succès avec du paracétamol, autrement dit du Tylenol, et puisque son emphysème sous-cutané avait disparu au bout de quatre jours, il a pu rentrer chez lui.



Parions qu’il ira plus mollo la prochaine fois...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s