Voici pourquoi Vladimir Poutine veut gagner la guerre en Ukraine (et y mettre fin) avant le 9 mai

Il y a fort à parier que le 9 mai est encerclé au crayon rouge sur le calendrier de Vladimir Poutine, date avant laquelle il souhaiterait avoir gagné la guerre en Ukraine. Mais pourquoi vise-t-il cette date et surtout, pourrait-il y arriver? Des experts font le point.

Le 9 mai 1945, le maréchal Wilhelm Keitel, commandant des forces armées nazi, signait le traité qui officialisait la capitulation des Allemands à Berlin. Une victoire que l’URSS a payée cher: plus 26 millions soviétiques, dont plus de la moitié était des civils, ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est plus que toutes les autres nations impliquées dans la guerre.

Depuis, les Russes célèbrent «victoire de la Grande Guerre patriotique» le 9 mai. Ce jour férié est le symbole des sacrifices, de la force et de la coriacité de leurs vétérans, explique Jean Levesque, professeur émérite au département d’histoire de l’UQAM et spécialiste de la Russie.

«Les vétérans remettent l’uniforme et sont fêtés en héros. Il y a un grand défilé militaire organisé sur la Place Rouge, devant le Kremlin, à Moscou. C’est la deuxième plus grande fête après le jour de l’An, plus gros même que la fête nationale», indique-t-il.

AFP Le défilé du 9 mai 2021 à la Place Rouge, devant le Kremlin, à Moscou.

Une date chère à la propagande de Poutine

Ces célébrations sont particulièrement importantes pour Vladimir Poutine, explique Jean Lévesque.

«C’est la célébration de la victoire sur le nazisme et Vladimir Poutine a mis toute la gomme pour que cette date gagne en importance depuis qu’il est au pouvoir. Le 9 mai est partout dans la communication gouvernementale, parce qu’il réalise que ça fonctionne, de jouer sur la nostalgie patriotique de son peuple. L’idéologie du régime repose là-dessus», souligne-t-il.

Dans un discours tenu à cette date l’an dernier, l’homme fort du Kremlin avait d’ailleurs profité de l’occasion pour affirmer que la Russie allait «défendre fermement ses intérêts nationaux et assurer la sécurité de son peuple». Il avait aussi martelé que des idées du nazisme refaisaient surface en Europe, en plus d’exhiber les plus récentes armes de l’armée russe.

Des propos qui résonnent particulièrement fort dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine, qui, selon Poutine, a été lancée pour «libérer les Ukrainiens du nazisme», ajoute le professeur.

Une victoire pour le «jour de la victoire»?

Embauche d’un nouveau général à la réputation sanguinaire, concentration des forces, retour à un objectif plus «réaliste»: les derniers développements dans la guerre qui déchire l’Ukraine semblent montrer que Vladimir Poutine espère réaliser des gains considérables d’ici la date symbolique du 9 mai.

AFP Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.

«Il est à peu près sûr que, pour le président Poutine, le 9 mai doit être jour de victoire», s’est d’ailleurs inquiété le président français Emmanuel Macron, lors de son passage à la radio française RTL, le 8 avril dernier.

Une position partagée par le fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Charles-Philippe David.

AFP Une femme s'adressant à un soldat russe à Marioupol.

«J’y crois. Ça fait partie de la psychologie Poutine, de vouloir faire déambuler la glorieuse «Armée rouge» sur la place Rouge le 9 mai pour dire ‘‘à l’instar de notre victoire contre l’Allemagne nazie, nous avons vaincu les nazis ukrainiens’’. C’est écrit dans le ciel», lance-t-il.

Mais l’armée russe sera-t-elle capable d’offrir ce «cadeau» à son dirigeant?

Un jeu dangereux

Bien qu’il juge que l’armée russe est en meilleure posture qu’elle ne l’était dans les dernières semaines, le professeur spécialisé en commandement militaire stratégique et en prise de décision au Collège des Forces canadiennes, Éric Ouellet, estime que «c’est loin d’être gagné d’avance». Des impondérables pourraient, selon lui, faire dérailler les plans du Kremlin.

«Ça va beaucoup dépendre des conditions météo et de l’état du terrain. C’est une région très plate et boueuse. À ce temps-ci de l’année, la fonte des neiges l’humidité rend les déplacements hors route très compliqués», analyse-t-il.

La désorganisation des troupes, combinée à la coriacité des forces ukrainiennes, pourrait également faire mal à l’armée de Vladimir Poutine, selon lui.

Jean Lévesque rappelle pour sa part que choisir une date «ronde» pour consolider une victoire militaire peut s'avérer un couteau à deux tranchants.

«En 1945, les généraux soviétiques voulaient offrir la chute de Berlin à Staline pour le 1er mai, date symbolique du communisme. Ils ont précipité l’attaque, malgré le fait qu’ils dominaient complètement l’armée allemande sur le terrain et ils ont perdu plus de 200 000 hommes. Finalement, Berlin est tombée officiellement le 8 mai», raconte-t-il.

Des célébrations, peu importe les avancées

Des souvenirs qui pourraient freiner les ardeurs du président Poutine, dont les troupes ont déjà subi des pertes humaines importantes en sol ukrainien.

Mais si la Russie parvenait à signer une victoire ou à réaliser des avancées significatives dans l’est du pays d’ici au 9 mai, ce serait un coup de maître en matière de propagande, estiment les experts. Vladimir Poutine pourrait se targuer d’avoir poursuivi la dénazification de l’Europe entamée par les vétérans soviétiques, et ainsi se présenter en «sauveur».

Peu importe les avancées des prochaines semaines, une chose est sûre: les militaires défileront fièrement à Moscou le 9 mai prochain et ce sera jour de fête partout au pays.