Arnold Schwarzenegger et Logan Paul présentent maintenant des concours de claques sur la gueule

C’est un peu passé sous le radar, mais l’interprète du Terminator est maintenant impliqué dans l’étrange industrie des championnats de tapes en pleine tronche.

Le mois dernier, alors que tout le monde était probablement assourdi par la fameuse gifle administrée à Chris Rock par Will Smith, deux vedettes hollywoodiennes ont commencé à s’impliquer dans le Slap Fighting Championships.

Comme son nom l’indique, le SFC est un championnat de claques sur la gueule.



Oui, ça existe et c’est aussi violent (et idiot) que vous pouvez l’imaginer.

Voici d’ailleurs une brillante démonstration faite par deux colosses aux mains douloureuses.

On ne sait pas trop de quelle façon Arnold Schwarzenegger et Logan Paul ont entamé leur collaboration avec le SFC, mais depuis un mois, les deux célébrités ont été vus sur scène dans les vidéos publiées sur YouTube.

Logan Paul a d’ailleurs publié sur sa propre chaîne un événement du championnat qu’il qualifie de «nouveau sport de combat le plus excitant».





Cet événement diffusé en direct se déroulait lors du Arnold Sports Festival, un festival sportif organisé par l’ancien gouverneur de la Californie.

«Les gens me demandent: "Un concours de gifles, pourquoi auriez-vous ça?" Je dis: “J'ai eu la même question quand nous avons eu un concours de lancer de hache”. Alors on a tout. On a sport après sport après sport. On ne juge pas», a expliqué Schwarzenegger.

Égalité des sexes oblige, les dames sont également invitées à participer à cette activité fort peu intellectuelle, non sans avoir à arborer une mini-jupe à ras le popotin.



Tout ça est très édifiant. Bienvenue en 2022.

