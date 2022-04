«C’est presque moi qui ai coupé le cordon»: Garou explique pourquoi il a coupé les ponts avec Céline Dion

Partager







Le chanteur Garou s’est confié, à la télévision française, sur sa relation avec Céline Dion et René Angélil.



Invité à l’émission En Aparté diffusée sur Canal+, le chanteur de Belle a expliqué de quelle façon il a pris ses distances avec Céline Dion.

• À lire aussi: Un youtubeur américain perd ses moyens en entendant Ginette Reno pour la première fois



Dans un extrait vidéo disponible sur Gala, Garou raconte que c’est revoyant le vidéoclip la chanson Sous le vent, qu’il avait interprété en 2001 avec la diva québécoise, qu’il a pu faire le bilan de sa relation avec Céline.



«​​En revoyant le clip de Sous le vent, j'ai vu une belle analogie, très représentative (...) Elle voulait m'emmener très très haut et puis, à un moment, c'est presque moi qui ai coupé le cordon pour me laisser planer», indique celui que l’on a découvert dans la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris.

Archives JdM Garou et Céline Dion en 2003



Admettant qu’il n’avait pas envie, à l’instar de Céline, de devenir une star internationale, Garou a dit: «J'avais envie plus de descendre que de monter. Je ne voulais pas être partout sur la planète. Il y avait une limite, je ne voulais pas aller plus haut, pas par peur, mais je me disais: “quand on va au-dessus des nuages, il y a des moments où ça se ressemble”».



«On a été très proches avec Céline. Et puis, je pense qu'elle n'a pas compris quand j'ai coupé les ponts avec eux», avoue le principal intéressé.

• À lire aussi: «Sous le vent»: le célèbre duo de Garou et Céline a 20 ans



Toutefois, la distance qui s’est installé entre les deux vedettes ne signifie pas pour autant qu’ils entretiennent une animosité.

«À chaque fois qu'on se retrouve, c'est magique, il y a plein de choses qui se passent dans nos yeux. Il y a eu toute cette complicité, une véritable connexion. On faisait le même métier, on était deux petits diamants bruts québécois, elle essayait de comprendre ma vision, moi la sienne, donc on avait une complicité unique», a confié Garou.



Est-ce qu’on peut donc s’attendre à un Sous le vent 2?



On ne parierait pas là-dessus, mais on peut toujours rêver!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s