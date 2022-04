Elden Ring: cet item élargira le paquet de votre personnage et voici où le trouver [VIDÉO]

Partager







La découverte « scientifique » a d'abord été rapportée par un joueur sur Reddit. Après avoir testé la théorie nous-mêmes, on peut confirmer que l’item « Old Aristocrat Shoes » dans Elden Ring élargit effectivement le paquet de notre personnage.

Beaucoup de questions nous viennent à l’esprit. Pourquoi ces chaussures rendent le paquet du personnage plus volumineux? Est-ce une question de posture? Est-ce l’égo de notre personnage qui se gonfle du fait de porter des chaussures plus confortables? Tant de questions qui resteront sans réponses!

Voici comment élargir le paquet de votre personnage

Si vous voulez tester la théorie par vous-même, ce ne sera pas trop difficile. Vous pouvez obtenir la pièce d’équipement« Old Aristocrat Shoes » et le reste de l’ensemble en tuant des « Old Nobles », qui se promènent ici et là en groupe près des calèches tirées par deux géants, dans Limgrave.

