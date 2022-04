Jeff Goldblum avait préparé des blagues à insérer dans ses scènes de Jurassic World: Le Monde d'Après

Partager







Jeff Goldblum a écrit des répliques alternatives pour son personnage, le Dr Ian Malcolm, sur le tournage de Jurassic World: Le Monde d'Après.

L'homme de 69 ans, qui a joué le mathématicien et théoricien du chaos pour la première fois dans le film culte de 1993, a récemment repris son rôle aux côtés de Sam Neill et Laura Dern pour le troisième film de la trilogie Jurassic World. Alors qu'il devait s'en tenir au script la plupart du temps, il se tournait souvent vers son cahier pour insérer spontanément une réplique dans une scène, bien que ses références soient parfois obsolètes. « Oh mon Dieu, j'en ai fait plein, a-t-il déclaré au magazine Empire. Je vais juste vous en dire une... On est sur un ordinateur à essayer de réparer quelque chose, et quelqu'un dit : '' Oh-oh, Erreur 99 a commencé à clignoter '' Et avant que le personnage de Mamoudou (Athie) n'intervienne et n'explique le problème, j'ai glissé, très vite, la phrase :" Erreur 99 ? C'est Barbara Feldon ? " Barbara Feldon était un agent dans Max la Menace, une série télévisée de 1962 ou quelque chose comme ça, qui jouait l'agent 99. Donc, beaucoup de mes idées ont à voir avec des références totalement hors de propos et sans intérêt pour quiconque qui pourrait regarder un film, et inapproprié pour la scène. Mais ça me titillait. »

Dans le prochain film, le trio joue également aux côtés de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, et l'actrice a révélé que Jeff Goldblum a rayé ses blagues au fur et à mesure qu'il réussissait à les intégrer dans une scène. « Je n'ai jamais vu personne lancer plus de répliques que Jeff Goldblum, a-t-elle fait remarquer. Il avait littéralement ce morceau de papier avec ces incroyables répliques, et il les rayait tout au long de la journée. Vous savez, certains d'entre elles seront au montage et d'autres non. »

Jurassic World : Le Monde d'Après, réalisé par Colin Trevorrow, sortira le 8 juin.