Malgré la COVID-19, voici comment fêter Pâques de façon sécuritaire

Est-ce une bonne idée de se rassembler pour Pâques, alors que les cas de COVID-19 explosent au Québec? Des experts estiment qu'il est possible de se rassembler, bien que la prudence soit de mise. Voici tout ce que vous devez savoir pour passer un congé pascal sécuritaire.

«On apprend à vivre avec le virus et on apprend à limiter les comportements plus à risque», affirme Benoit Barbeau, virologue et professeur au Département de biologie de l’UQAM. Il ajoute qu’il faut «se conscientiser» et «se responsabiliser» pour limiter les risques d’infection.

«Si on veut se rassembler et que des gens plus fragiles sont présents, il faut être prudent», mentionne pour sa part Alain Lamarre, professeur-chercheur en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Selon lui, après plus de deux ans de pandémie, les gens sont suffisamment au courant des risques pour prendre la meilleure décision en fonction de leur état de santé.

En point de presse mercredi, le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, n’a d'ailleurs fait aucune recommandation formelle relativement aux rassemblements de Pâques. C'est aux citoyens d’évaluer leurs «propres risques», a-t-il dit.

Il a néanmoins reconnu que le système de santé se retrouve une fois de plus sous pression, avec 2154 hospitalisations liées à la COVID-19 en date de jeudi. Il a précisé que 45% de ces lits sont occupés par des patients qui vivent des complications de la maladie.

Comment rendre vos rassemblements sécuritaires?

Symptômes et tests rapides

La règle la plus importante, selon Alain Lamarre: si vous avez des symptômes de COVID-19, restez à la maison et isolez-vous.

Et si vous avez un résultat négatif au test de dépistage rapide, mais que vous avez des symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID-19, il est préférable que vous vous isoliez pour un ou deux jours avant de refaire un test, explique-t-il.

Vous pourriez effectivement avoir suffisamment de virus en vous pour développer des symptômes, mais pas assez pour obtenir un résultat positif. Faire un prélèvement dans la bouche et dans le nez permet d'obtenir un résultat plus précis, souligne M. Lamarre.

Personnes à risque

Si vous vous retrouvez en présence de personnes plus âgées ou à risque, il vaut mieux porter le masque en tout temps, soutiennent les deux experts.

Alain Lamarre recommande de se rassembler entre personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu une ou deux doses de rappel, selon l’âge). À l'heure actuelle, la quatrième dose est offerte à tous les Québécois de 60 ans et plus.

Rassemblements extérieurs

Si la température le permet, déplacez le party à l’extérieur! C’est le meilleur moyen d’assurer une bonne qualité de l’air.

Pour les rassemblements à l’intérieur, ouvrez les fenêtres ou les portes et faites fonctionner la hotte pour améliorer la circulation de l’air.