Surchauffe immobilière: voici le montant requis pour une mise de fonds dans chaque région du Québec en 2022

Avez-vous planifié accéder à la propriété cette année ? Pour vous aider, le 24 heures vous présente le montant médian des mises de fonds pour chaque région du Québec afin d’avoir une meilleure idée de la somme à épargner pour y arriver. C'est un secret pour personne: acheter une maison à Montréal, ce n’est pas la même game que sur la Côte-Nord.

Plus de la moitié des jeunes canadiens âgés entre 18 et 34 ans ont décidé de mettre leur projet d’achat de maison en veilleuse et 90% d’entre eux croient que les prix continueront d’augmenter au cours des 12 prochains mois, selon un sondage de la Banque Scotia publié le 6 avril 2022.

Ont-ils raison? Oui et non. «La forte croissance des prix est derrière nous et il faut être conscient qu’avec la hausse prochaine des taux d’intérêt, le marché va se calmer», anticipe Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché à l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Dans la dernière année, la valeur des maisons a explosé dans plusieurs régions de la province, notamment les Laurentides et la Mauricie. Et avec la hausse des prix vient naturellement une mise de fonds revue à la hausse: on a noté une augmentation de 22% de son montant médian au Québec par rapport à 2021.

Voyez sur cette carte le montant médian d'une mise de fonds pour chaque région du Québec et, entre parenthèses, l’augmentation par rapport au début de l’année 2021.

Photomontage: Marilyne Houde Voici le montant requis pour une mise de fonds dans chaque région du Québec en 2022

Province de Québec

Montant médian : 415 444$ (+22%)

5% : 20 772,20$

20% : 83 088,80$

Montréal (l’île)

Montant médian : 725 000$ (+5%)

5% de mise de fonds : 36 250$

20% de mises de fonds : 145 000$

Montréal (Rive-Nord)

Montant médian : 495 000$ (+25%)

5% : 24 750$

20% : 99 000$

Montréal (Rive-Sud)

Montant médian : 560 000$ (+20%)

5% : 28 000$

20% : 112 000$

Montréal (Vaudreuil-Soulanges)

Montant médian : 575 000$ (+22%)

5% : 28 750$

20% : 115 000$

Laval

Montant médian : 559 000$ (+16%)

5% : 27 950$

20% : 111 800$

Lanaudière

Montant médian : 436 000$ (+25%)

5% : 21 800$

20% : 87 200$

Montérégie

Montant médian : 505 000$ (+20%)

5% : 25 250$

20% : 101 000$

Laurentides

Montant médian : 475 000$ (+28%)

5% : 23 750$

20% : 95 000$

Capitale-Nationale

Prix médian : 330 000$ (+11%)

5% : 16 500$

20% : 66 000$

Québec (agglomération)

Montant médian : 335 000$ (+9%)

5% :16 750$

20% : 67 000$

Québec (périphérie nord)

Montant médian : 405 000$ (+18%)

5% : 20 250$

20% : 81 000$

Québec (Rive-Sud)

Montant médian : 318 500$ (+17%)

5% : 15 925$

20% : 63 700$

Charlevoix

Montant médian : 247 500$ (+3%)

5% : 12 375$

20% : 49 500$

Estrie

Montant médian : 350 000$ (+24%)

5% : 17 500$

20% : 70 000$

Centre-du-Québec

Montant médian : 270 000$ (+25%)

5% : 13 500$

20% : 54 000$

Mauricie

Montant médian : 240 600(+33%)

5% : 12 030$

20% : 48 120$

Chaudière-Appalaches

Montant médian : 256 950$ (+19%)

5% : 12 847,50$

20% : 51 390$

Outaouais

Montant médian : 449 450$ (+28%)

5% : 22 472,50$

20% : 89 890$

Abitibi-Témiscamingue

Montant médian : 255 000$ (+10%)

5% : 12 750$

20% : 51 000$

Côte-Nord

Montant médian : 168 500$ (-6%)

5% : 8 425$

20% : 33 700$

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Prix médian : 215 000$ (+16%)

5% : 10 750$

20% : 43 000$

Bas-Saint-Laurent

Montant médian : 196 250$ (+10%)

5% : 9 812,50$

20% : 39 250$

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Montant médian : 200 000 (+23%)

5% : 10 000$

20% : 40 000$

Nord-du-Québec

Montant médian : 202 000$ (+13%)

5% : 10 100$

20% : 40 400$

-Avec Anne-Sophie Roy

