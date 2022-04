Un autobus scolaire transformé en restaurant pour une expérience champêtre unique

Partager







Envie de vivre une expérience gastronomique hors du commun au Québec?

Le chef Loïs Desfarges a transformé un ancien autobus scolaire en un véritable restaurant ambulant, doté d’une grande cuisine et d’une table pouvant recevoir jusqu’à cinq convives en pleine nature.

C'est la pandémie qui aura motivé le chef à réaliser un rêve: celui de transformer un autobus scolaire en restaurant.

Après avoir parcouru les restaurants du Québec et de la France, Loïs a décidé de créer son propre restaurant mobile alors qu'il n'était âgé que de 25 ans. Installé depuis trois ans au Québec, le chef s'offre ainsi une tournée avec son concept unique de restaurant mobile.

Son autobus comprend une cuisinière au gaz, deux frigos et tout le nécessaire pour devenir une cuisine de calibre professionnel.

Tenant la promesse de servir des aliments frais d'ici, Loïs s'engage à découvrir et à faire découvrir de nouveaux terroirs gastronomiques. Sa cuisine change au gré des saisons et selon l'inspiration. Un plat de tartare de légumes de la Ferme à l’ail du Moulin avec tartines aux noix s'affiche sur son site, et il met l'eau à la bouche immédiatement.

Le souper consiste en quatre services: amuse-bouche, entrée, plat et dessert. Le chef s'assure de mettre en avant-plan les produits des producteurs qu'il visite. L'accord mets-vin est d'ailleurs offert.

Après une réservation au Loïs Bus, le chef se déplacera à l'endroit de votre choix. Jusqu'à cinq personnes pourront s'attabler, que ce soit dans l'autobus ou dans un dôme transparent monté tout près.

Si vous souhaitez être parmi les chanceux qui dégusteront cet incroyable souper champêtre dans un dôme chauffé, avec votre douce moitié ou vos bons amis, vous n’avez qu’à réserver votre place sur le site de Loïs Bus. De nouvelles dates risquent d'être annoncées bientôt afin de lancer la saison estivale.

