Un humoriste de la relève s’en prend à P-A Méthot sur les réseaux sociaux et ça dégénère

Partager







Insulté par JC Surette sur Facebook, P-A Méthot n’a pas hésité à lui répondre.



Les esprits se sont échauffés jeudi soir dans le merveilleux monde de l’humour québécois.

• À lire aussi: P-A Méthot et ses abonnés aident à sauver la vie d’un fan en détresse sur les réseaux sociaux



Tout a commencé quand l’humoriste JC Surette, qui s’est notamment déjà produit sur la scène du Bordel Comédie Club et au Zoofest, a publié un message Facebook critiquant le choix de P-A Méthot comme juge à l’émission Le prochain stand-up diffusée à Noovo.



«P-A Méthot qui est juge le prochain stand up, c’est comme si une pomme tombe d’un arbre, pourrie et ensuite la pomme te juge. Pire comic. Most overrated PERSONNE ever», a écrit Surette, non sans ajouter un très peu subtil «Ps fuck you pa».

Capture d'écran Instagram @qcscoop



Cette publication a bien sûr fait quelques vagues, avant d’aboutir chez P-A Méthot, qui n’a pas hésité à répliquer.

• À lire aussi: P-A Méthot prend une pause des réseaux sociaux à cause des messages haineux



«Quand un humoriste trop saoul (pas la première fois) se fait refuser de monter sur scène et que le lendemain ne réalise pas encore qu’il est le seul artisan de son malheur... ben il en rajoute une couche sur les réseaux sociaux bravo champion J’avoue que ça me laisse dans la bouche un p’tit goût “ Surette “ Arrête de mettre la faute sur les autres et prends toi en main chum that’s it !!!!», a rétorqué Méthot.



Capture d'écran Instagram @qcscoop



À la suite du message de Méthot et de la publication de captures d’écran de cette saga sur la page Instagram @qcscoop, Surette a écrit des excuses qui peuvent laisser place à une certaine interprétation.

• À lire aussi: François Legault répond à Arnaud Soly au sujet des 500$

«Big love à @pa_cest_moi j’ai fais de l’introspection grâce à toi. Quelqu’un dont j’admire le parcours. Merci de m’être éveiller sur le miens. Merci à mes collègues aussi qui m’ont écrit en grands nombres. Big love à tous. Même aux haters, ils en ont le plus besoin», écrit l’humoriste d’origine acadienne.





De tous les messages publiés lors de cet échange, ce dernier est le seul à être toujours disponible sur internet.



Tous les autres ont été supprimés.



On espère que les deux monsieurs ont réglé ça en privé, dans la joie et l’allégresse.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s