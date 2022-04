Une maison du Plateau ultra lumineuse, près du parc La Fontaine, à vendre pour 1 949 000$

Partager







Fenestration abondante, murs de brique, touche de modernité, voilà ce qui se cache derrière la porte du 4242 rue Boyer à Montréal.

La résidence unifamiliale offre plus de 2000 pieds carrés d’aire habitable répartie en 11 pièces.

Le rez-de-chaussée rassemble les aires communes. Les plafonds sont hauts et la fenestration est généreuse, avec des fenêtres et une porte coulissante qui donnent vue et accès à la cour arrière.

Le mur de brique est le contraste parfait avec la cuisine au design très moderne.

Le rangement est roi justement dans cette cuisine.

Le magnifique îlot avec évier intégré est judicieusement placé afin de faire face aux belles grandes fenêtres.

Le rez-de-chaussée est complété par une petite salle d’eau pratique.

Un grand puits de lumière illumine la cage d’escalier qui ne manque pas de gueule.

Au deuxième, un espace bureau parfait pour le télétravail est actuellement aménagé au haut de l’escalier.

C’est là que se trouve l’accès au joli balcon avant, où prendre une pause café méritée entre deux réunions.

La chambre à coucher principale est un véritable havre de paix en ville avec son balcon privé.

Les propriétaires ont aussi accès à un walk-in et une salle de bain attenante avec plancher chauffant, bien entendu.

Deux autres chambres à coucher, également bondées de lumière, se trouvent au deuxième et se partagent une salle de bain.

En plus d’être située à quelques minutes à pieds seulement du parc La Fontaine, la maison offre une cour arrière parfaitement aménagée pour profiter des belles journées et recevoir des amis pour l’apéro.

Cette spacieuse maison du Plateau est à vendre pour 1 949 000$ par le courtier Yanick E. Sarrazin.

