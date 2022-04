La série «Heartstopper» arrive sur Netflix et ça risque d’être ta prochaine obsession

Partager







Fans d’histoires d’amour touchantes qui se déroulent dans une école secondaire, la série Heartstopper qui met de l’avant une histoire d’amour LGBTQ+ va faire fondre votre cœur!

Netflix ne cesse de sortir des séries à faire rêver. Les histoires d’amour dans Bridgerton, Emily In Paris, Never Have I Ever et plus encore sont parfaites, mais Heartstopper pourrait tous les déclasser.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur Heartstopper

L’histoire de Heartstopper

Inspirée des romans graphiques du même nom par Alice Oseman, la série suit une histoire d’amour entre deux garçons différents. Charlie est un jeune homme sensible et créatif qui tombe amoureux de Nick, un sportif populaire. Il assume cependant que Nick est hétéro et rêve à son crush sans réellement y croire.

Cependant, une amitié naît entre les deux et, de là, des sentiments amoureux se développent lentement. La série aborde plusieurs sujets qui touchent les adolescents et jeunes adultes, dont l’amour, la sexualité, l’amitié,l’école et les stéréotypes.

Les acteurs de Heartstopper

Charlie - Joe Locke

Le personnage principal de Charlie est incarné par Joe Locke, 18 ans, qui en est à son tout premier rôle au petit écran!

Nick - Kit Connor

Lui aussi âgé de 18 ans, vous risquez de reconnaître Kit pour ses rôles dans la série His Dark Materials et le film Rocketman.

Darcy et Tara - Kizzy Edgell et Corinna Brown

Deux personnages qu’on retrouve dans le roman graphique, Darcy et Tara forment un couple. C’est un tout premier rôle pour Kizzy, alors que Corinna a apparu dans quelques séries et courts-métrages.

Tao et Elle - William Gao et Yasmin Finney

Un autre duo adoré du roman, Tao et Elle sont amis depuis si longtemps, qu’ils ignorent leurs sentiments par peur de ruiner leur amitié. C’est un premier rôle pour William et Yasmin qui auront sans aucun doute de grandes carrières après la sortie de cette série.

Ben - Sebastian Croft

Ben, le vilain de la série, est un garçon toxique qui manipule et torture Charlie. Il est interprété par Sebastian Croft, un acteur qu’on a déjà vu dans Game of Thrones et Penny Dreadful.

La bande-annonce de Heartstopper

L'adorable bande-annonce vous prouvera que cette série est la prochaine à binge watch lors d'un week-end entre ami.es.

La date de sortie de Heartstopper

La saison 1 arrive sur Netflix dès le 22 avril 2022! Bonne écoute.

