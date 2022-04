Strawberry brunette: la colo parfaite pour les cheveux foncés cet été!

Partager







Pour faire différent des balayages traditionnels qui prédominent habituellement l’été, la coloration strawberry brunette est parfaite pour les brunettes qui ont besoin de changement!

• À lire aussi: Les 7 plus belles tendances maquillage à essayer cet été

Cette tendance se caractérise par une base brune foncée décolorée où sont appliqués des reflets roux chauds, presque rouges. Le résultat? Un effet chocolat et fraise qui s’harmonise parfaitement aux teints des brunettes naturelles!

• À lire aussi: 7 (autres) stars qui ont changé de tête pour le printemps

On le sait, les coloris chauds et riches ont la cote pour la saison chaude de 2022. Pour celles qui ont une chevelure foncée, décolorer sa crinière peut sembler intimidant, mais en adoptant une teinture chaude, on limite les dégâts sur notre chevelure, puisqu’on n’a pas besoin de décolorer toute la chevelure.

Cette coloration peut être faite sur toute la chevelure, comme Kendall Jenner, ou encore en version balayage, pour un effet plus discret. En gardant les racines foncées, on ne se soucie pas non plus de la repousse et, l’hiver arrivé, on peut revenir facilement à notre couleur naturelle.

• À lire aussi: Voici la coloration originale à essayer pour les brunettes ce printemps

Alors, cet été, on fait comme Barbie Ferreira et Zendaya et on adopte à l’unanimité le strawberry brunette!

À VOIR: 8 vedettes québécoises qui ont parlé ouvertement de leur augmentation mammaire