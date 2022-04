24: Kiefer Sutherland prêt à reprendre le rôle de Jack Bauer

Partager







Jack Bauer a-t-il réellement dit son dernier mot? Kiefer Sutherland, l’interprète du célèbre agent de la saga 24, croit que non... et se dit même prêt à l’incarner une fois de plus.

En entrevue avec le magazine GQ, l’acteur canado-britannique a dit s’ennuyer de la défunte franchise dans laquelle il avait joué le rôle de Bauer le temps de huit saisons au petit écran, d’un film et d’une minisérie supplémentaire, parlant d’une «expérience incroyable».

Et du même souffle, il a fait savoir qu’il ne fermait pas la porte à un potentiel retour dans l’univers de 24, puisqu’il avait l’impression que l’histoire de Jack Bauer n’était «pas résolue».

«J’ai appris qu’il valait juste mieux ne pas être catégorique lorsqu’on vous demande si vous allez faire quelque chose ou non. J’ai adoré jouer ce personnage. Je crois que l’histoire n’est pas résolue. Si quelque chose qui a du sens à mes yeux était écrit et que je croyais que cela pourrait contribuer à la franchise, je serais en faveur, même si ma participation [au projet] était limitée», a fait savoir Sutherland.

Ce dernier a d’ailleurs précisé que son implication dans une relance de 24 dépendrait toujours «de la qualité du scénario». «Si [le créateur de la franchise] Howard Gordon est motivé à le faire, nous verrons ce qu’il se passe.»

Soulignons que ce n’est pas la première fois au cours des derniers mois qu’un potentiel retour de la série culte est discuté sur la place publique. En septembre dernier, des rumeurs partagées par Deadline faisaient écho de «discussions créatives actives» chez le diffuseur Fox au sujet «d’une version [de la franchise] que nous n’avons pas encore entendue».

Il n’était toutefois pas clair si ces plans incluaient ou non une apparition du fameux Jack Bauer.

Sutherland a failli quitter la série pendant le tournage de la première saison

Lors du même entretien avec GQ, relayé par Variety, Kiefer Sutherland a par ailleurs lancé une autre révélation surprenante: l’acteur a passé proche de quitter la série lors du tournage de la première saison.

Sutherland s’est remémoré la production des premiers épisodes de la saga, qui avait été interrompue par les attentats du 11 septembre 2001.

«Chacun de nous a ressenti cela après ce jour terrible du 11 septembre, quand notre série a commencé à émuler l’une des plus grandes tragédies de l’histoire américaine. Je me souviens d’être passé au travers de plusieurs semaines où je ne voulais plus le faire et je crois que tout le monde sur la production ressentait la même chose», a-t-il confié.

«Personne ne voulait de quelque chose qui représentait de près ou de loin les événements atroces dont nous venions d’être témoins. Cela dit, le pays voyait les choses d’un tout autre œil. Même si c’était seulement une série télé et un gars qui contre-attaquait, c’est ce que les gens voulaient. Donc, c’est ce qu’on a fait», a précisé Sutherland.

Le premier épisode de 24 a finalement été diffusé quelques mois seulement après les attentats, le 6 novembre 2001. 191 autres épisodes, de même qu’un film, ont ensuite suivi, s’étalant sur huit saisons jusqu’en mai 2010. Une minisérie en 12 chapitres a finalement clos les aventures de Bauer en 2014.

L’univers de 24 a néanmoins eu droit à un spin-off en 2017, 24: Legacy, sans le célèbre agent incarné par l’acteur canado-britannique.

Certes, reste maintenant à voir si Jack Bauer reviendra des limbes pour de nouvelles péripéties. Et à entendre Kiefer Sutherland, ce n’est plus rien d’impossible.

