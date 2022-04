Le jeu dernier cri est-il compatible avec votre PC?

Partager







Déterminer si le système correspond ou dépasse les configurations minimales n’est pas chose facile, car les différentes générations de processeurs et de processeurs graphiques ne sont pas toujours directement comparables. Cela se complique lorsqu'on tient compte des deux types de processeurs des ordinateurs portables, qui ne sont pas non plus facilement comparables à leurs homologues de bureau.

• À lire aussi: Ordinateurs portables de gaming: les meilleurs choix de 2022

• À lire aussi: Comment monter son PC de gamer

Entre les configurations matérielles minimales et recommandées des jeux, il y aura parfois des sacrifices à faire si vous voulez jouer avec les paramètres de jeu les plus bas. À l’inverse, les configurations recommandées d’un ordinateur qui les égale ou les dépasse offriront des fréquences d’images plus fluides, une prise en charge de résolution plus élevée et une expérience de jeu plus amusante.

Règle de base à retenir, si les processeurs de l’unité principale et graphique sont plus récents que les configurations minimales exigées par le jeu, vous pourrez faire rouler le jeu sur votre ordinateur. Par contre, vous devrez trouver et comparer les puces, ce qui n’est pas toujours évident, à première vue, pour les non-initiés.

Trouver les configurations des jeux

Direction les sites web des éditeurs de jeux, pour connaître les configurations minimales et recommandées – ou bien au dos de la boîte du jeu, si vous l’avez.

Ensuite, direction votre système Windows. Ouvrez le gestionnaire de tâches, puis sélectionnez l’onglet Performance. Dans le menu de gauche, sélectionnez Processeur, Mémoire et ensuite Carte graphique. Pour chaque élément, la description apparaîtra dans la section de droite. Ce qui vous permettra de comparer les informations avec celles du jeu.

Vérifiez aussi la quantité de stockage libre sur votre disque 0 ou C. Les jeux prennent généralement beaucoup de place. Très rapide, un stockage de type SSD est nettement préférable à celui des disques durs à plateaux rotatifs.

Si votre système correspond ou excède les configurations – minimales ou recommandées –, alors le jeu devrait fonctionner sans problème sur votre ordinateur.

D’autres écueils possibles

Des pilotes (drivers) de votre système qui ne sont pas à jour peuvent empêcher l’installation du jeu, surtout ceux qui gèrent la carte graphique. Les mettre à jour devrait régler le problème.

Des bogues dans le jeu pourraient compliquer l’installation. Visitez le site du développeur pour connaître les problèmes connus.

Enfin, un problème logiciel ou viral qui accapare trop de puissance informatique exigerait d’être réglé avant toute installation.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s