Arnaud Soly se transforme en influenceur à Coachella et c'est hilarant

Pour ceux qui ne le savaient pas ou qui ne sont pas sur TikTok, il y a le festival Coachella en ce moment. Arnaud Soly lui, le sait et il est prêt à se pavaner dans son outfit aussi ridicule que proche de la réalité.

Si vous croyiez qu'Eugenie et Beatrice Bouchard avaient le plus beau outfit pour Coachella, détrompez-vous. Si vous pensiez que c’était Lucie Rhéaume, on ne sait même pas de qui vous parlez.

Pour la modique somme de 1700$, le plus bel accoutrement retrouvé sur le web appartient à Arnaud Soly.

Dans sa vidéo, l’humoriste ridiculise complètement les influenceurs qui partagent leurs outfit de Coachella sur les réseaux sociaux. Disons que la ressemblance est assez frappante.

À l’aide d'accessoires totalement loufoques dont une banane et un tambour, il incarne un influenceur «quétaine» à la perfection.

Bien qu’Arnaud Soly soit magnifique dans son accoutrement de festivalier, on ne vous conseille toutefois pas de vous promener avec une épée dans un endroit public.

