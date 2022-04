Jurassic Park: Jeff Goldblum à nouveau immortalisé en Funko Pop et on peut déjà le précommander [PHOTOS]

Partager







Le charmant Dr Ian Malcolm, la brillante professeure Ellie Sattler et même le T-Rex ont droit à leurs figurines Funko Pop à l’occasion de la sortie prochaine de Jurassic World Dominion.

On retrouve dans cette collection, prévue pour le 10 août prochain, les personnages iconiques des films originaux, ainsi qu'Owen Grady, Claire Dearing et Maisie Lockwood.

Quelques dinosaures ont aussi droit à leur petite figurine, notamment le Giganotosaurus (en format original et jumbo), l'Atrociraptor, le Therizinosaurus, Blue et son bébé Beta et l’éternel T-Rex.

Pour précommander les Funko Pop de Jurassic World Dominion:

La sortie de Jurassic World Dominion est prévue le 10 juin 2022.

