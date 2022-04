Le gouvernement du Québec annonce un vol aller-retour à maximum 500 $ pour tous les Québécois

Partager







Si la pandémie vous a permis de tomber en amour avec le Québec et ses magnifiques régions, vous serez ravis d'apprendre que des billets d’avion à maximum 500$ seront offerts à l’été 2022.

C’est dans un point de presse que le gouvernement du Québec a annoncé une promotion qui risque de plaire aux personnes qui aiment voyager et économiser!

En effet, dans un effort d’encourager l’aviation locale et de déplacer les Québécois à très bon prix, des billets d’avion pour voler vers des régions du Québec seront désormais offerts à 500$ maximum pour l’aller-retour.

De la Basse Côte-Nord aux Îles-de-la-Madeleine en passant par la Gaspésie et le Bas Saint-Laurent, voici une opportunité en or pour mettre le cap sur les plus belles régions du Québec. Plus d'une vingtaine de liaisons seront admissibles grâce au programme.

Depuis les dernières années, les prix élevés des billets d’avion au Québec en décourageaient plusieurs à partir à la rencontre de nouveaux lieux. Il n’était pas rare de voir un vol Montréal-Gaspé plus élevé que Montréal-Paris.

Ainsi, dès le 1er juin, vous pourrez mettre la main sur des billets au coût maximal de 500$ pour l’aller-retour si vous réservez avec les entreprises. Les offres seront d’ailleurs disponibles sur quatre saisons. La fréquence des vols sera aussi revue à la hausse.

Cette initiative est annoncée afin d’inviter les Québécois à découvrir et redécouvrir le territoire québécois et d’encourager l'économie locale. Alors, si vous n’aviez pas encore prévu de voyage cet été gardez l’oeil bien ouvert!

