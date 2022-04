Lili Reinhart serait en couple pour la première fois depuis sa rupture avec Cole Sprouse

Partager







Le premier week-end de Coachella s’est terminé sur une note romantique! Lili Reinhart a été aperçue se rapprochant d’un acteur que vous pourriez reconnaître.

Le festival de musique Coachella est toujours un événement prisé par les vedettes. C’est le cas des actrices de Riverdale qui semblent avoir passé un magnifique moment entre amies!

À la toute fin de la journée du samedi 16 avril, l’actrice de 25 ans qui incarne Betty Cooper dans Riverdale a été photographiée quittant le festival accompagnée de l’acteur Spencer Neville.

Âgé de 31 ans, Spencer a joué dans des séries comme Ozark et American Horror Story. Il a un chien avec qui il aime passer beaucoup de temps, tout comme Lili!

La paire a été aperçue se tenant la main et semblant très proche. Ceci a bien sûr lancé des rumeurs d’une nouvelle relation, l’une qui serait la première connue du public pour Lili depuis sa rupture avec Cole Sprouse.

Rappelons que Cole et Lili se sont séparés au début de 2020 avec 3 ans de vie commune. Depuis, Cole a retrouvé l’amour auprès de la mannequin d’origine québécoise Ari Fournier.

Difficile de savoir si la connexion entre Lili et Spencer en est une d’amour ou d’amitié, mais les photos parlent d’elles-mêmes!

À suivre...

