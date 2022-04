À 16 ans, il tentera d'établir un record Guinness dans le métro de Montréal

Partager







Pendant que certains seront sur les bancs d’école, au travail ou pris dans le trafic, Charles Lesage tentera d'établir un record Guinness: parcourir le plus rapidement possible toutes les stations du métro de Montréal. Le 24 heures s’est entretenu avec lui juste avant son périple souterrain.

• À lire aussi: C'est le temps d'améliorer le réseau de bus au Québec

• À lire aussi: Le record du monde du plus grand nombre de croquettes de poulet mangées en 60 secondes vient d’être battu par cette mangeuse compétitive

Non, ce ne sont pas des années de réflexion qui sont derrière la décision du Montréalais de 16 ans d’établir un premier record Guinness du genre. C’est plutôt pendant les vacances de Noël 2021 qu’il s’est laissé tenter.

«J’étais sur internet et je regardais des vidéos. Je suis tombé sur un gars qui a fait la même affaire, mais dans le métro de New York. J’ai trouvé ça intéressant et j’ai décidé de faire la même chose à Montréal», explique l’adolescent.

En 2016, le New-Yorkais Matthew Ahn a parcouru les 469 stations du métro de la Grosse Pomme en 21 heures 28 minutes et 14 secondes, battant son propre record établi l’année d’avant.

Photo Courtoisie Charles Lesage

Après vérifications, Charles a constaté qu’un tel exploit n’avait toujours pas été établi dans la métropole québécoise. Il s’est donc inscrit auprès de la mythique institution de records mondiaux.

• À lire aussi: De nouvelles lignes de bus à venir sur la Rive-Sud

68 stations en trois heures

Bien qu’il n’y ait pas de record d'enregistré à Montréal jusqu'à maintenant, le Guinness World Records a tout de même indiqué que toute personne tentant d’établir un premier temps devra le faire sous la barre des trois heures.

«J’ai utilisé l’application Transit pour calculer différents trajets à travers le réseau et j’en suis venu à la conclusion que partir de Côte-Vertu et finir à Honoré-Beaugrand était la meilleure piste», dit-il, confiant.

Société de transport de Montréal (STM)

Sa stratégie? Rester dans le métro pour toute la durée du trajet, quitte à revenir sur ses pas. Il pourrait, cependant, prendre le bus ou marcher pour joindre différentes stations. Toutefois, des pépins techniques peuvent toujours survenir en cours de route.

«C’est sûr qu’une interruption de service n’aiderait pas ma cause», dit le jeune de 16 ans, en riant, ajoutant que manquer le métro à une correspondance à Berri-UQAM ou à Jean-Talon par exemple pourrait aussi jouer contre lui.

S’il ne parvient pas à battre les trois heures demandées par Guinness World Records (GWR), l’élève de secondaire 4 assure qu’il ne sera pas déçu.

«Je fais ça vraiment pour le plaisir», mentionne celui qui a toujours aimé la logistique derrière les trains et le transport en commun. «Si je ne l’ai pas, je le refais demain.»

Comment ça marche, tenter un record Guinness?

Selon les modalités imposées par GWR, Charles devra être accompagné d’au moins deux témoins qui auront chacun un chronomètre.

Son entrée à Côte-Vertu, sa visite dans chaque station, ses correspondances et sa sortie à Honoré-Beaugrand devront être documentées à des fins de preuves, lors de l’étude de son dossier, qui peut prendre jusqu’à trois mois.

Joël Lemay / Agence QMI

Ses deux amis qui serviront de témoins devront, à la fin du défi, signer une lettre attestant que Charles a bel et bien relevé le défi dans les règles.

De son côté, le possible futur recordman doit prendre une photo de lui à chaque station et noter l’heure à laquelle il y était.

Une fois les documents requis et les preuves envoyés aux juges, Charles saura dans trois mois si le record a bel et bien été établi.

Quelques records survenus à Montréal dans le passé

Le CH

Photo Martin Chevalier

Les Canadiens de Montréal détiennent une panoplie de records, dont celui d’avoir marqué le plus de buts en une seule joute de hockey. C’était en 1920, contre les Bulldogs de Québec. La partie s’est terminée 16-3.

La tour du Stade olympique

Photo d’archives

À vos appareils photo! Avec ses 165 mètres de hauteur et son inclinaison de 45 degrés, la tour du Stade olympique est la plus grande tour inclinée au monde, battant même la tour de Pise, en Italie.

Ça coûte cher de crayon!

En septembre 2021, Olivier Joncas de Montréal a battu le record du plus grand nombre de crayons de bois brisés à la main en une minute, avec 40 crayons à mine.

41 dents

Photo Guinness World Records

Avec ses 41 dents, le Montréalais Evano Mellone a battu l’ancien record du plus grand nombre de dents dans une seule bouche, établi auparavant à 37.