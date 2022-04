Céline Dion jouera un rôle dans un film

Partager







Après une absence de plusieurs mois, Céline Dion tiendra un rôle dans le nouveau drame romantique All Coming Back to Me, en salle aux États-Unis dès le 10 février 2023, selon le magazine spécialisé Variety.

Le film met en vedette Priyanka Chopra Jonas, qui y interprète une femme qui lutte pour surmonter la mort de son fiancé. Pour passer à travers son deuil, elle commence à envoyer des messages au numéro de téléphone de son défunt conjoint, qui a été réattribué à un nouvel homme, joué par Sam Heughan.

Éventuellement, les textos mèneront à une rencontre entre les deux personnages, qui se sentiront liés par leur chagrin.

En plus de jouer le rôle d’une mentore qui encourage les deux tourtereaux à tomber amoureux, Céline Dion présentera une nouvelle chanson écrite exclusivement pour ce film.

Le tournage de All Coming Back to Me, écrit et réalisé par Jim Strouse, a commencé fin 2020 à Londres et s’est terminé début 2021. L’histoire est tirée d’un film allemand de 2016, SMS für Dich, adapté pour le public américain.

La nouvelle survient alors que le film inspiré de la vie de Céline Dion, Aline, est à l’affiche au cinéma au sud de la frontière depuis le début avril. Le film, qui met en vedette Valérie Lemercier, s’était attiré plusieurs critiques lors de sa sortie, incluant de membres de la famille Dion.

Période difficile

Les dernières années ont été difficiles pour la star québécoise, qui a dû mettre sa carrière sur scène en veilleuse pour soigner des problèmes de santé. En janvier dernier, Céline Dion avait annoncé qu’elle devait abandonner le reste de sa tournée Courage en Amérique du Nord, et en Europe menant à l’annulation de dizaines de représentations.

Puis, en octobre, la diva québécoise avait dû reporter sa série de spectacles au Resorts World de Las Vegas – une salle spécialement conçue pour elle – pour soigner des «spasmes musculaires sévères et persistants».

