Des commerçants contraints d'offrir du vrac à Prévost

Les commerçants de Prévost seront bientôt obligés d'offrir de l'eau et du lave-glace en fontaine et de charger un frais de 0,10$ à 0,50$ pour l'achat de certains articles à usage unique.

Ce nouveau règlement, qui entrera en vigueur en deux temps, vise à lutter contre la pollution plastique et à réduire le coût de gestion des matières résiduelles qui ne cesse d'augmenter dans cette ville des Laurentides.

«Notre but premier c’est que les gens s’en aillent vers le vrac», explique le maire de Prévost, Paul Germain.

À compter du 1er mai, tous les commerçants de Prévost qui vendent du lave-glace devront offrir le remplissage en vrac. Ceux qui désirent continuer la vente en contenants pourront le faire, mais un frais de 0,50$, appelé éco-contribution, sera ajouté au prix de vente.

Même chose pour ceux qui vendent des bouteilles d'eau. Ils devront offrir aux clients le remplissage en fontaine et charger un frais de 0,10$ pour l'achat d'une bouteille d'eau et de 0,50$ pour un paquet de six bouteilles d'eau et plus.

Le client peut toujours éviter de payer ce frais en choisissant l'option en vrac.

À compter du 1er juillet, une éco-contribution sera également exigée sur les articles à usage unique suivant:

Verres à café : 0,10$

Nappes à usage unique : 0,25$

Bols, assiettes, verres, tasses, coupes et ustensiles à usage unique vendus en paquets : 0,50$/paquet

La vente de pailles, de cotons-tiges et de touillettes à café en plastique est déjà interdite depuis septembre 2021.

«Pour être des éco-citoyens à Prévost, ça ne coûte rien parce que vous avez toujours l'opportunité de faire le choix écoresponsable qui ne vous coûte rien», mentionne le maire.

Les montants perçus en vertu de l'éco-contribution seront versés dans un fonds municipal qui servira à financer des projets à vocation environnementale comme la distribution d'articles écoresponsables et des initiatives visant la réduction des déchets.

Un problème de matières résiduelles

La Ville de Prévost affirme que ses 13 300 habitants dépensent annuellement plus de 1 300 000 $ pour la gestion des matières résiduelles. Plus de 40 000 contenants de lave-glace, 1,5 million de verres à café et 1 million de bouteilles d’eau sont utilisés sur son territoire chaque année, selon M. Germain.

«On a espacé les collectes de déchets aux trois semaines, mais un moment donné, on arrive aux bouts de nos moyens», fait-il valoir.

Le maire précise cibler des articles peu utiles et très dommageables avec ce nouveau règlement.

«Le bidon de lave-vitre, bien souvent, on l'achète au dépanneur, on ouvre notre capot et on le vide. Son utilisation est terminée. C'est une à deux minutes. Les bouteilles d'eau, c'est tellement facile de substituer ça par une gourde et c'est un peu le même principe avec les verres à café», souligne-t-il.

«C'est des choses qu'on peut, comme société, prendre l'habitude de consommer autrement.»

De l’opposition

Des commerçants de Prévost craignent toutefois que cette nouvelle mesure pousse les consommateurs à faire leurs achats dans une autre ville, rapporte La Presse.

L’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA), qui s’inquiète pour sa part d’un manque de cohérence entre les villes, a également dénoncé le règlement dans le Journal de Montréal.

« Il y a des gens pour qui c'est plus difficile. On est en gestion de changement», consent le maire de Prévost qui espère que les mentalités évolueront comme ce fut le cas pour l’interdiction des sacs de plastique.

Il souligne également que la volonté de la Ville était, au départ, d’imposer la redevance sur près d’une centaine d’articles. La liste a été réduite à seulement cinq après des consultations avec les commerçants.

«On les a écoutés [...] Moi, je regarde en avant! Ils ont eu l'occasion et ils auront encore l'occasion de contribuer au concept», dit-il.

Le maire cite notamment le dernier rapport «alarmant» du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour justifier sa décision.

«Je pense qu'au niveau des villes, on peut faire des choses. Moi je veux pouvoir, dans 20 ans, dire à ma fille et mes petits-enfants que j'aurai fait ce que j'ai pu», fait valoir M. Germain.

Paul Germain est en poste depuis un peu plus de quatre ans et a été réélu par acclamation en novembre dernier.