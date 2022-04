DualSense: il est maintenant possible de mettre à jour la manette sur PC, voici comment

Partager







Vous utilisez une DualSense, mais vous n’avez pas de PS5? Bonne nouvelle, vous pouvez désormais mettre à jour la plus récente manette de Sony en utilisant votre PC.

Le fabricant japonais a ainsi mis en ligne plus tôt ce mercredi un logiciel permettant d’installer, depuis son ordinateur roulant sous Windows 10 ou 11, les plus récentes mises à jour sur le contrôleur, et ce, sans avoir besoin d’une PlayStation 5.

Cela vient répondre à un besoin grandissant de la part de joueurs qui achetaient la DualSense pour l’utiliser comme manette Bluetooth sur leur PC, mais n’avaient pas accès aux récentes versions de son logiciel système, corrigeant les bogues et améliorant les performances.

Comment mettre à jour la DualSense

Ce n’est donc plus rien de bien sorcier que d’installer les dernières mises à jour sur la DualSense depuis son PC.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à télécharger l’application Programme de mise à jour du logiciel de la manette sans fil DualSense sur le site de Sony et l’installer sur votre ordinateur. À son lancement, on vous demandera alors de brancher la manette en USB à votre PC.

À partir de ce moment, tout se déroulera comme les mises à jour sur la PS5, c’est-à-dire que vous n’aurez qu’à suivre les instructions à l’écran, comme de laisser la manette branchée pendant l’installation et de ne pas la manipuler. Bref, rien de trop complexe.

Rappelons qu’initialement offerte seulement en blanc, la DualSense est maintenant vendue en une variété de couleurs et, fait à noter, elle se veut beaucoup plus facile à trouver que la console qu’elle accompagne. Une chance!

