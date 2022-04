Elden Ring: les mystérieux murs secrets «à 50 coups» n’étaient finalement qu'un bogue du jeu

Partager







Bien que les murs illusoires soient communs dans les jeux de FromSoftware, c’était plutôt étrange d'en croiser dans Elden Ring qui prenaient jusqu’à 50 coups pour les faire disparaître. Tout cela est cependant de l'histoire ancienne depuis la mise à jour 1.04, comme l'a découvert une internaute.

Relayée par GamesRadar, la vidéo d'une joueuse a finalement prouvé que ces fameux murs, brisables après 50 coups, n'étaient qu'un bogue du jeu. De ce fait, après avoir avoir installé la plus récente mise à jour d'Elden Ring, ceux-ci sont désormais indestructibles... peu importe le nombre de fois qu'on les frappe.

En toute franchise, on ne sait pas trop comment se sentir en sachant maintenant qu'il ne s'agissait que d'un glitch. Bien qu’on s’en doutait, ces fameux murs qui demandaient jusqu’à 50 coups pour les faire disparaître ajoutaient quand même un niveau de mystère (et un peu de paranoïa) au jeu... Hélas, ceux-ci sont maintenant chose du passée avec la dernière mise à jour, qui a d’ailleurs amené quelques changements et améliorations au jeu et à ses performances.

On peut donc maintenant dormir sur nos deux oreilles et continuer notre aventure sans avoir peur de manquer quelque chose. Si un mur ne disparaît pas avec un premier coup, c'est qu'on peut simplement passer à autre chose!

