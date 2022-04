Les jumelles Bouchard se sont réconciliées à Coachella (et elles portaient de drôles d’accoutrements)

Partager







Les jumelles préférées du Sac de Chips ont fait une sortie mondaine en fin de semaine dernière.



Comme toute l’élite de l’influençosphère mondiale, les soeurs Bouchard ont convergé vers le festival artistique et musical de la vallée de Coachella, qui se tient chaque année en avril à Indio en Californie.

• À lire aussi: «C’est comme une étrangère»: Beatrice Bouchard vide son sac à propos de sa sœur



Ce qui est toutefois étonnant, c’est qu’Eugenie et Beatrice l’ont fait ensemble alors que, selon ce que tout le monde (y compris nous) avait perçu à la suite d’une entrevue donnée par Beatrice en janvier 2021, les deux semblaient en froid.

En effet, la pas-joueuse-de-tennis des deux déclarait alors «Ma sœur ne m’a jamais amenée nulle part. Si je voulais aller la voir jouer à Wimbledon, elle me dirait: “OK, achète ton billet pour le match, et ton billet d’avion.”»

On ne sait pas qui a payé les billets d’avion cette fois-ci, mais Genie et Bea ont pris la pose ensemble, toutes souriantes, à Coachella.

De plus, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, les jumelles portaient de magnifiques habits tout aussi fleuris que seyants.

• À lire aussi: Beatrice Bouchard a fait connaissance avec un oiseau exotique mais ça ne s’est pas super bien passé



Visiblement en grande symbiose, elles ont co-publié deux photos accompagnées de la mention: «channeling the powerpuff girls».



Par la suite, la 1241e meilleure raquette au monde selon le dernier classement WTA a également partagé à ses abonnés ses souvenirs fraîchement recueillis de sa fin de semaine mouvementée.



Beatrice, qui s’est faite plus avare de partages photographiques, s’est quant à elle également rendue au très exclusif (et flop?) Revolve Festival où elle a arboré de très beaux pantalons mauves.

• À lire aussi: Beatrice Bouchard est revenue de la Grèce: on a compté les bikinis qu’elle a portés et les drinks qu’elle a bus

On espère que les jumelles Bouchard sont réconciliées pour de bon et qu’elles nous béniront à nouveau prochainement de belles photos dans des habits assortis et seyants.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s