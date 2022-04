Life is Strange: True Colors est offert à 50 % de rabais sur PS4 et PS5

Partager







Si vous n’avez pas encore essayé le dernier opus de la populaire saga Life is Strange, c’est votre jour de chance, puisque le jeu est en solde sur PS5 et PS4.

Très bien reçu par les fans, ce jeu narratif propose d'incarner une jeune femme, dotée d’une empathie surnaturelle, qui enquête sur la mort de son frère dans un petit village du Colorado.

Au gré de l'histoire et de ses choix, le joueur pourra lier des amitiés et développer une romance avec plusieurs protagonistes.

Habituellement affiché à 79,99 $, on peut s’offrir Life is Strange: True Colors sur PS5 et PS4 pour seulement 39,99 $.

