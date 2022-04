Meta souhaite taxer à 50 % toutes ventes réalisées dans son métavers

Partager







Comment Meta compte monétiser son métavers, et plus précisément son application Horizon Worlds? En taxant chaque transaction d'objets numériques.

À chaque article vendu dans Horizon Worlds, 47,5 % de la transaction iront dans la poche de Meta. Une annonce qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses critiques. Car au-delà de l'aspect financier, cette démarche va à l'encontre des fondements d'un Web décentralisé promis par le Web3.

Meta met en place petit à petit l'écosystème de son métavers. Et l'une des questions récurrentes et celle de ses sources de revenus. Outre les profits tirés de la publicité ciblée et des données personnelles des utilisateurs, Meta compte appliquer deux systèmes de commissions aux créateurs et vendeurs d'objets sur Horizon Worlds.

Sur chaque article vendu dans l'application, 30 % seront reversés à Meta, via le Meta Quest Store, et 25 % du montant restant (soit 17,5 %) à Horizon Worlds. Au total, 47,5 % de la somme reviendra donc à Meta.

Une commission qui parait énorme en comparaison avec d'autres plateformes populaires comme Decentraland (2,5 % de commission) ou encore The Sandbox (5 %). De son côté, Meta se défend en déclarant que la part qu'elle prend se situe «dans un taux assez compétitif sur le marché».

Il est courant que sur les différentes boutiques en ligne d'applications comme le Google Store ou encore l'App Store, les entreprises s'octroient une part d'environ 30 % des revenus générés par les ventes d'applications et de contenus.

Ironiquement, Facebook (ex-Meta) se plaint d'ailleurs depuis de nombreuses années des taxes imposées par Apple à toutes les applications souhaitant apparaître dans sa boutique en ligne. Il semble que le métavers et ses possibilités ont fait changer de point de vue les équipes de Mark Zuckerberg.

Un barrage vorace

Fred Sainz, le porte-parole d'Apple, a fait la déclaration suivante à MarketWatch.

«Meta s'en est pris à plusieurs reprises à Apple pour avoir fait payer aux développeurs une commission de 30 % pour les achats in-app dans l'App Store - et a utilisé les petites entreprises et les créateurs comme bouc émissaire à chaque fois. Aujourd'hui, Meta cherche à faire payer ces mêmes créateurs beaucoup plus que n'importe quelle autre plateforme. L'annonce de Meta met à nu l'hypocrisie de l'entreprise. Elle montre qu'alors qu'ils cherchent à utiliser gratuitement la plateforme d'Apple, ils prennent volontiers aux créateurs et aux petites entreprises qui utilisent la leur.»

Outre cette guerre des commissions entre les plateformes, les premiers impactés seront les utilisateurs et les créateurs de contenu. Si une simple création dans l'univers d'Horizon Worlds se retrouve taxée à 50 % (et ce sans même compter les différentes lois en vigueur dans certains pays), il sera très compliqué d'attirer des consommateurs.

Pour Meta, c'est là que pourrait se situer le problème. Dans l'univers du Web décentralisé (ou Web3), les internautes seront au cœur du pouvoir et chaque projet permettra une multitude d'opportunités. En plaçant un barrage aussi vorace que cette commission, Meta montre qu'il semble prêt à se battre pour conserver l'Ancien Monde et les situations de quasi-monopoles. Et tout ça au détriment de l'innovation, des créateurs et des consommateurs.

