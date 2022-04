The Ultimatum : 10 secrets de tournage qui vont vous surprendre

Partager







La téléréalité la plus croustillante de Netflix, The Ultimatum, suscite la controverse sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de rebondissements qu’on vient à se demander si c’est réel, ou scripté!

• À lire aussi: Love Is Blind : Voici où sont les candidats de la saison 1 aujourd’hui

Petite sœur de Love Is Blind, The Ultimatum suit 6 couples au sein desquels une personne veut se marier et pose un ultimatum à l’autre qui ne se sent pas prête. Les couples vont ensuite se séparer, puis vivre avec l’un des membres d’un autre couple participant pendant 3 semaines. Après celles-ci, ils retrouveront leur partenaire initial pour une autre période de 3 semaines à la conclusion desquelles ils devront décider s’ils se marient, se séparent ou même tentent leur chance avec une autre personne.

Certains des participants ont tout révélé sur ce qui s’est passé derrière la caméra, où en sont les couples aujourd’hui et d’autres faits fascinants.

Voici donc 10 secrets de tournage de The Ultimatum qui risquent de vous surprendre :

Psst, attention aux divulgâcheurs!

1. Les participants ont été recrutés via les réseaux sociaux

Plusieurs des membres de la distribution ont avoué avoir reçu un message sur Instagram leur proposant de participer à une télé-réalité. Ils pensaient tous que c’était une blague, mais non!

2. Ils ne savaient pas le concept de l’émission avant le tournage

Certains participants ont expliqué qu’ils n’avaient aucune idée du concept avant que les caméras ne commencent à rouler. On leur avait présenté un projet qui s’intitulait The Awesome Couples Project (Le projet de couples génial), alors ils croyaient simplement vivre une sorte de thérapie de couple. Ils n’avaient aucune idée qu’ils allaient devoir fréquenter d’autres gens.

3. Jake prévoyait demander April en mariage avant l’émission

Avant d’accepter de participer à l’émission, Jake et April devaient partir en croisière pendant deux semaines et celui-ci avait prévu demander son amoureuse en fiançailles à ce moment-là. April n’était pas au courant de cette surprise et a inscrit son couple à la télé-réalité! Leur participation à l’émission les a obligés à annuler la croisière et, donc, Jake n’a jamais pu compléter son plan. Une chance, puisque l'expérience à confirmé qu’ils n’étaient pas compatibles!

4. Les fiançailles du troisième épisode ont pris tout le monde par surprise

Tous les participants ont dévoilé qu’ils étaient surpris, voire même mal à l’aise, lorsque Hunter a demandé Alexis en mariage lors de l’épisode de la prise de décision. Encore pire lorsque Nate et Lauren se sont fiancés! De plus, les 4 couples qui sont restés dans l’expérience après que ceux-ci ont choisi de quitter ont mentionné avoir eu l’impression que Hunter, Alexis, Nate et Lauren avaient en quelque sorte triché.

5. Rien de sexuel ne s’est passé entre Shanique et Zay

On se souvient tous de la scène mystérieuse durant laquelle Shanique et Zay se sont cachés sous les couvertures pour faire on ne sait pas quoi. Alors que plusieurs ont assumé qu’ils avaient passé à l’acte, ceux-ci ont depuis démenti la rumeur. Selon tout ce qui a été dit en entrevue, aucun des «nouveaux» couples durant l’expérience n’a franchi cette étape.

6. Shanique et Randall ne sont plus fiancés

Shanique et Randall forment l’un des deux seuls couples originaux qui s’est fiancé à la toute fin de l’expérience. Par contre, après l’émission, ils ont décidé de mettre un terme à ces fiançailles. Ils forment tout de même un couple.

7. Randall n’a jamais considéré sortir avec Madelyn

Parlant de Randall, celui-ci a toujours su qu’il allait finir l’expérience avec Shanique, et ce, malgré sa connexion avec Madelyn. Bien qu’il s’entendait bien avec cette dernière, il a avoué avoir toujours su que Shanique était la femme pour lui et qu’il préférait travailler pour sauver cette relation de plus de deux années.

8. Le tournage s’est fait en 2021, puis la réunion en 2022

Si vous aussi vous étiez confus de voir Madelyn enceinte lors de la réunion, sachez qu’elle n’a pas été filmée en même temps que l’émission! Les épisodes où les couples se fréquentent et habitent ensemble ont été filmés à Austin entre mars et mai 2021. La réunion a été enregistrée en février 2022.

9. L’émission n’était pas filmée 24/7

Lorsqu’on écoute The Ultimatum, on peut avoir l’impression de voir tout ce que les participants ont fait pendant leurs semaines de cohabitation, mais non. Ils ne filmaient que quelques jours par semaine. Entre temps, ils allaient travailler et sortaient dans les bars avec leurs amis, ce qu’on n’a pas vu à l’écran.

10. Les participants sont amis aujourd'hui

Malgré tous les rebondissements, les candidats restent proches aujourd’hui! Ils ont même un groupe de textos dans lequel ils communiquent régulièrement. Selon April, Zay aurait tenté de quitter le groupe à deux reprises, mais il finit toujours par revenir.

À voir aussi :

s