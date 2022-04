Un orchestre a interprété le thème des Simpson en version légèrement heavy metal à Coachella

Partager







Les festivaliers (et peut-être les jumelles Bouchard) qui étaient présents au festival de Coachella en fin de semaine dernière ont eu droit à un rare phénomène auditif.

Le légendaire compositeur Danny Elfman, qui est entre autres l’auteur des musiques des films Batman (1989), Edward aux mains d’argent (1990) et Spider-Man (2002), se produisait sur scène accompagné d’un orchestre.

Il a bien sûr joué ses trames sonores les plus connues, mais c’est avec ce qui est peut-être son air le plus célèbre qu’il a littéralement volé le show: le thème des Simpson.



Comme vous pouvez le voir et entendre CI-HAUT, la classique chanson de début d’émission est presque en tout point identique à sa version originale, au début...

C’est après les quelques secondes du solo de saxophone de Lisa Simpson que les choses s’alourdissent et se psychédélisent!

La musique reprend toutefois ses arrangements habituels vers la fin, pour la tradionnelle arrivée sur le divan familial.



Le festival de Coachella se poursuit en fin de semaine prochaine, et Danny Elfman pourrait refaire le coup, lui qui semble toujours à l’horaire du 23 avril.

