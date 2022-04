Une expérience musique-bouffe-plage à la «vibe» californienne débarque cet été dans la Baie de Beauport

Partager







Un tout nouvel évènement s’amène à Québec cet été. Il s’agit de Cigale, une expérience qui rassemble de la bonne musique et de la bouffe, le tout les deux pieds dans le sable.

C’est à la plage du magnifique site qu’est la Baie de Beauport que la première édition de l’évènement va se tenir. Deux jours de festivités sont prévus : les 6 et 7 août 2022.

Sur la plage seront installées deux scènes qu’une vingtaine d’artistes d’ici comme d’ailleurs se partageront pendant les deux jours, pour faire danser les festivaliers sur de la musique rock alternative à saveur électro-pop-folk.

Parmi ces artistes se trouvent des grands noms tels que KALEO, Portugal. The Man ainsi que City and Color, qui sont les trois têtes d’affiche de Cigale.

Se joindront à eux Pierre Kwenders, Milk & Bone, Kid Francescoli, The Franklin Electric, Les Hay Babies, Kim Churchill, Robert Robert, Forest Blakk, Millimetrik, Allan Rayman, Marieme, Fitz and the Tantrums, Andy Grammer et finalement CRi en DJ set.

Il n’y aura pas que de la bonne musique à Cigale. L’offre alimentaire que prépare l’évènement en vaudra tout autant la peine. Des camions de bouffe de rue seront au rendez-vous sur la plage, tout comme des stations rafraichissements. Toujours dans l’optique d’insuffler une vibe californienne à l’évènement, les effluves de BBQ se mélangeront à des options santé végétariennes et végétaliennes.

Comme Cigale est plus qu’un festival de musique, il sera possible de profiter de la plage de la Baie de Beauport pour faire une saucette dans le fleuve, pratiquer le paddleboard ou encore jouer au frisbee avec ses amis. Cigale, c’est comme une journée à la plage entre amis, avec une ambiance musicale incroyable et de l’excellente bouffe à portée de main!

Si cette toute nouvelle expérience vous intéresse, une passe deux jours sera offerte en prévente aux abonnés de l'infolettre le mardi 26 avril de 10 h à 23 h 59 au coût avantageux de 110$. Ce montant augmentera à 125$ dès le 27 avril. Une passe plus VIP sera aussi disponible dès le 26 avril au coût de 250$.

Cigale

6 et 7 août 2022

La Baie de Beauport à Québec

