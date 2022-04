Complètement restaurée, une maison du Plateau-Mont-Royal construite en 1895 avec terrasse et spa est à vendre pour 1 650 000$

Partager







Construite en 1985, cette maison est aujourd’hui absolument méconnaissable grâce aux travaux survenus en 2020 et 2021.

Avec ses trois chambres, ses deux salles de bains et sa salle d’eau, cette maison de 2000 pieds carrés se déploie sur quatre étages et offre une énorme aire de vie extérieure.

Marie-Pier Jean, Objectif 10-20

Dès l’entrée, un magnifique escalier en chêne vous accueille. Vous entrez ensuite dans une aire ouverte de 650 pieds carrés avec des planchers de chêne et une hauteur de 9 pieds sous plafond.

C’est à cet endroit que vous trouverez une cuisine, un salon et une salle à manger baignés de lumière.

Dans la cuisine, entièrement redessinée, se trouvent un four à induction et un comptoir de quartz. Malgré sa petite taille, tout est en place afin de préparer de délicieux repas en ayant un œil sur le salon et la salle à manger.

Marie-Pier Jean, Objectif 10-20

Une grande porte-fenêtre mène sur la cour, où l'on peut se reposer dans un jacuzzi encastré. Cette cour est intime et fonctionnelle. Avec son coin repas, son mur d'escalade et sa remise chauffée, ce lieu est parfait pour recevoir des amis pour un BBQ ou une fête.

Marie-Pier Jean, Objectif 10-20

À l’étage, vous trouverez la chambre principale, dont la hauteur de plafond est de 14 pieds. Une baie vitrée surdimensionnée donne accès à une terrasse privée qui saura plaire aux futurs propriétaires. De cette terrasse, une jolie vue partielle sur le mont Royal saura vous charmer.

Une pièce-penderie avec de jolis accents de chêne met la touche finale à la chambre principale.

Marie-Pier Jean, Objectif 10-20

Une deuxième chambre a une hauteur de plafond de 14 pieds et une mezzanine ouverte.

Une salle de bains avec une douche termine la visite de l’étage.

Il y a aussi un escalier en chêne au troisième étage, où vous trouverez cette fois un espace bureau composé d'un double espace de travail et de quatre puits de lumière.

Il est aussi possible d'accéder à l'espace mezzanine de la deuxième chambre par une belle petite porte intégrée dans le mur de séparation.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir toutes les pièces de la maison!

Au sous-sol, l’espace est actuellement aménagé pour accueillir deux chambres. Avec un impressionnant mur de pierres polies, scellées, aux belles poutres blanches, l’espace pourrait facilement devenir une salle familiale, un bureau ou une chambre. L’adorable balançoire est d’ailleurs incluse dans la vente.

Une grande salle de bains avec céramique en terrazzo et une buanderie bouclent le tout au bout de l'étage.

Sur Le Plateau-Mont-Royal, cette maison construite en 1895 est absolument unique en son genre et convient aux personnes qui désirent se trouver à proximité de parcs et de commerces branchés.

Alexandre Choko, de RE/MAX Signature Inc, s’occupe de la vente. Le prix demandé est 1 650 000$.

Ces propriétés pourraient vous intéresser:

s