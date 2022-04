Aaron Paul a demandé à Bryan Cranston d'être le parrain de son fils

Partager







Aaron Paul a demandé à son ancien partenaire de Breaking Bad, Bryan Cranston, d'être le parrain de son nouveau-né.

La femme de l'acteur, Lauren Parsekian, a annoncé qu'ils attendaient un deuxième enfant en décembre et Aaron Paul a été aperçu portant le nouveau-né dans un siège d'auto pour bébé au début du mois. Il a confirmé l'arrivée de leur deuxième enfant lors d'une apparition à l'émission The Tonight Show, mardi, et a révélé que Lauren et lui étaient désormais les parents d'un fils nommé Rydin.

L'animateur Jimmy Fallon lui a ensuite demandé si son ami proche Bryan Cranston avait rencontré le nouveau-né.

«Il l'a fait. Il a rencontré le bébé. J'ai demandé à Bryan, le jour de son anniversaire, s'il voulait être le parrain de notre bébé... Il a dit “non”, a-t-il plaisanté. En fait, il est très excité, très honoré. J'aime cet homme à la folie. C'est l'un de mes meilleurs amis au monde et, donc, oui, c'était juste une évidence.»

Pendant l'entrevue, le comédien de 42 ans a montré des photos en noir et blanc de Rydin, prises le jour de sa naissance, et a raconté que sa fille de 4 ans est «follement amoureuse» de son frère.

«[Elle] ne peut jamais assez le serrer, elle se couche sur lui, l'étouffe, je veux dire que c'est sa poupée, vous savez», a-t-il plaisanté.

Depuis la fin de Breaking Bad en 2013, Aaron Paul et Bryan Cranston sont restés des amis proches. En 2019, ils ont lancé leur propre ligne de mezcal, appelée Dos Hombres, en 2019.

On les verra bientôt incarner à nouveau leurs personnages de Breaking Bad – Jesse Pinkman et Walter White – dans la récente saison de la série dérivée Better Call Saul, dont le lancement a eu lieu en début de semaine.

