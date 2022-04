Jour de la Terre : 5 initiatives d’entreprises d’ici à encourager

Partager







Ce n’est plus vraiment un secret pour personne, le 22 avril est la journée dédiée à notre belle planète. Une campagne et des initiatives sont mises en place afin de rappeler à la population mondiale qu’il est important de prendre soin de notre environnement.

Pour ce faire, il faut adapter nos gestes quotidiens et nos façons de consommer afin d’adopter un mode de vie plus vert, et ce tous les jours de l’année, pas seulement le 22 avril.

On profite toutefois de l’attention autour du Jour de la Terre pour vous présenter 5 initiatives mises en place par certaines de nos entreprises québécoises préférées:

Courtoisie

Si vous ne connaissez pas Nook, il s’agit de la marque sœur de Cozey, les fameux divans modulaires et personnalisables. Nook propose aussi des canapés personnalisables, mais ces derniers sont garantis à vie et entièrement faits à la main par des artisans au Québec. Comme la durabilité, l’achat responsable et local sont des valeurs de l’entreprise, celle-ci a décidé de lancer un coussin bien spécial pour le Jour de la Terre. Ce dernier, fabriqué par l’artiste et entrepreneure montréalaise Flavie Lechat, est composé de matériaux recyclés et l’ensemble des profits réalisés par la vente du coussin sera versé à Équiterre.

Le coussin Nook X Flavio est vendu en ligne jusqu'au 1er mai.

Le restaurant montréalais Bloom – sushi botanique participe déjà à la diminution de son impact négatif sur l’environnement en proposant une cuisine 100% végétalienne. Souhaitant faire sa part, l’établissement du Vieux-Montréal remettra 2$ à l’organisme Oceana Canada pour chaque commande à emporter de 20$ et plus le 22 avril. Avec ce geste, les restaurants et les clients qui commanderont leurs sushis préférés participeront à la restauration de la faune marine et de ses habitats.

La populaire entreprise québécoise de prêt-à-cuisinier lance un projet pilote fort intéressant. Dans le but de sauver des centaines de boîtes de carton et de blocs réfrigérants à usage unique, des abonnés recevront leur commande hebdomadaire dès le 29 avril dans une nouvelle glacière réutilisable. Ce projet pilote servira à améliorer le prototype et le déroulement des livraisons dans le but d’offrir la glacière à tous les abonnés un jour.

mariphotographe

Courtoisie

ATTITUDE s’attaque au plastique, dont la surconsommation est l’un des plus grands défis de la planète actuellement. C’est pourquoi la marque québécoise ajoute à sa collection de soins corporels en barres sans plastique, des bâtons solaires FPS 30 teintés, des bâtons solaires pour peaux sensibles et un baume à lèvres FPS 15. Puis, dans le cadre du Jour de la Terre, l’entreprise plantera un arbre sur un site de reboisement à chaque tranche de 10 mentions j’aime sur cette publication Instagram. Un geste qui prend quelques secondes seulement et qui fera une différence.

Tout comme le restaurant Bloom, les succursales du LOV souhaitent aussi faire leur part le 22 avril. L’initiative présentée par le restaurant végane est qu’un arbre sera planté pour chaque burger Big LOV commandé. Le restaurant s’engage à communiquer sur ses réseaux sociaux le nombre d’arbres plantés grâce à la clientèle dans les jours qui suivront le Jour de la Terre.

