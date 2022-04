Plus de 24 heures de fête à la SAT

Partager







Vous imaginez-vous festoyer de samedi 22h jusqu’à dimanche 3h? Si oui, mettez le week-end du 21 mai à votre agenda. Pour la soirée de clôture de Montréal au Sommet de la nuit, un projet pilote sera mis en place pour faire la fête toute la nuit et plus encore.

Intitulé NON STOP 24/24, l’événement mettra en vedette des artistes locaux et internationaux de la vie nocturne toute la nuit et la journée. Grâce à une dérogation exceptionnelle de la Ville de Montréal, la SAT pourra opérer un permis d’alcool pendant plus de 24 heures.

Dynamiser la vie nocturne

Après deux ans de pandémie, la vie culturelle nocturne de Montréal est au plus mal. Ce projet pilote vise donc à lui redonner un peu de dynamisme.

« Montréal est reconnue au Québec et ailleurs dans le monde comme une ville festive. Il est primordial pour nous d’assurer la relance de la vie nocturne, une industrie qui profite à la population montréalaise et aux visiteurs. Les nuits regorgent d’occasions pour le développement économique, culturel, social et territorial », explique Luc Rabouin, membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design.

« Nous sommes ravis de soutenir ce projet et cette collaboration avec MTL 24/24. Pendant la pandémie, la Ville de Montréal a lancé un chantier visant à dynamiser les économies de la nuit et c’est avec intérêt que nous étudierons les conclusions de cette expérience », a-t-il ajouté.

« C’est un dossier qui nous interpelle depuis plusieurs années et notre équipe a toute l’expertise nécessaire pour faire de cet événement un réel succès. Cela permettra notamment de célébrer la vie nocturne montréalaise qui a été très affectée par les 2 années de pandémie », a ajouté Jenny Thibault, directrice générale de la Société des arts technologiques.

Comme dans les autres métropoles du monde

L’organisme MTL 24/24, qui organise cet événement, a pour mandat de déstigmatiser les activités nocturnes et souhaite que la nuit puisse devenir un nouveau territoire de développement de la métropole.

« Ce projet pilote marque un véritable jalon dans le travail que notre organisme a amorcé il y a deux ans avec la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec. La communauté nocturne montréalaise patiente depuis plus d’une vingtaine d’années de pouvoir profiter pleinement de la nuit, à l’instar des autres métropoles du monde. Grâce à cet événement novateur, nous souhaitons illustrer qu'une autre nuit est possible : festive, responsable, respectueuse et sécuritaire », a souligné Mathieu Grondin, directeur général de MTL 24/24.

Montréal au Sommet de la nuit débutera le 18 mai et se terminera le 23 mai 3h, lors de la fin de NON STOP 24/24. Pour plus d’informations, visitez le mtl2424.ca