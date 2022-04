Un jeu vidéo inspiré du 3e lien vous laisse détruire les maudits autobus

Partager







Bonne nouvelle pour les gens qui aiment les jeux vidéos et qui détestent le transport en commun.

• À lire aussi: Un gars harcèle Mike Tyson dans un avion: ce dernier se retourne et lui pète la gueule

Quelqu’un s’est inspiré du 3e lien Québec-Lévis pour créer un jeu vidéo dans lequel le but est de détruire le plus d’autobus possible.

Le jeu commence avec la grosse face de François Legault portant un chapeau de roi qui vous demande de l’aide pour améliorer la vie des automobilistes en détruisant les autobus.

La mécanique de jeu est assez simple. Il suffit de cliquer sur les autobus pour les faire exploser. Un nombre de points vous est alors accordé dépendamment de qui se trouve dans le véhicule.

Si la bus (à Québec, on dit la bus) contient des électeurs de QS, vous recevrez 40 points, mais si le conducteur de la bus écoute une radio poubelle, vous perdez 10 points.

Des heures de plaisir.

Pour l’instant, nous ne savons pas qui est le génie derrière ce jeu. S’il s’adonne à lire ces lignes, nous l’invitons à nous écrire pour que nous puissions lui donner le crédit mérité.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s