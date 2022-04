Votre avenir s’ouvre avec le Salon de l’emploi et de la formation continue

Partager







Le Salon, c’est 250 exposants, plus de 10 000 emplois proposés, formations pour adultes, conférences, services et conseils. Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour votre carrière au Palais des congrès de Montréal les 27 et 28 avril, et en ligne du 12 au 20 mai.

Que vous ayez une idée précise de l’emploi de vos rêves ou une simple envie de découvrir de nouvelles opportunités, saisissez les chances qui s’offrent à vous grâce à cet événement incontournable!

Découvrez les six espaces du Salon au Palais des congrès

• Formation aux adultes

Découvrez plus d’une centaine de programmes pour vous réorienter ou vous spécialiser.

• Immigration et aide à l’emploi

Faites le plein de conseils pour votre projet d’immigration ou votre recherche d’emploi

• Régions

Des exposants de tout le Québec vous attendent et vous aideront dans vos démarches (aide à l’intégration, déménagement, etc.)

• Emploi

Explorez les différents pavillons : aérospatiale, agroalimentaire, banque-finance-assurance, commerce de détail, éducation, hôtellerie restauration-tourisme, manufacturier, santé, etc.

• TI & Génie

Profitez d’un espace sélectif, destiné à des candidats avec des profils spécialisés.

• Services

Évaluez votre niveau d’anglais et de français, apprenez comment aborder l’employeur, vous présenter de façon marquante, et repartez avec votre photo professionnelle.

De plus, assistez à de nombreuses conférences tout au long de l’événement. Parmi les sujets abordés : la reconnaissance des compétences, la vie en région, la réalité de la recherche d’emploi aujourd’hui.

Salon virtuel

Vous ne pouvez pas vous présenter au Palais des congrès de Montréal les 27 et 28 avril? Profitez alors du Salon virtuel en ligne du 12 au 20 mai. Clavardez avec les exposants le 12 mai, de 9 h à 18 h. Tout au long de la semaine, consultez les stands virtuels, apprenez-en plus sur les entreprises qui vous intéressent et préparez votre candidature pour qu’elle se démarque.

Inscription

Que vous participiez au Salon en présentiel ou en virtuel, on vous encourage à vous inscrire (gratuitement). Vous recevrez ainsi le programme et la liste des exposants pour vous préparer en amont et faire de votre visite un succès. Vous pouvez aussi utiliser un CODE QR pour en savoir plus sur le Salon physique.