Des manifestations à travers le Québec pour le Jour de la Terre

Sous le thème générique «Guérissons ensemble», le Jour de la Terre sera marqué vendredi par des manifestations et des corvées de quartier dans plus de 240 villes du Québec et du Canada.

À Montréal, plusieurs actions et manifestations seront organisées par des organismes environnementaux qui comptent mobiliser leurs troupes pour exiger des actions en faveur de la justice sociale et climatique.

La Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES), les élèves du secondaire de Pour le futur et Greenpeace tiendront à 13 h 30 une manifestation devant l’hôtel de ville.

Une marche aura lieu jusqu’à la Tour de la bourse, alors que des actions coordonnées sont prévues à Québec, Joliette, Saguenay. Rouyn-Noranda, Trois-Rivières, Ottawa et en Montérégie, à l’appel du Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec).

Ces organismes appellent à bannir les énergies fossiles, à taxer «massivement» les riches et réinvestir dans le filet social afin d’assurer des conditions de vie décentes au plus grand nombre.

«Les organismes revendiquent un projet de société qui se fonde sur la taxation de la richesse afin de bannir les énergies fossiles d’ici 2030 et réinvestir massivement dans le filet social, de manière à assurer durablement des conditions de vie décentes», a-t-on indiqué.

Des corvées de nettoyage dans les quartiers de Montréal sont également prévues à l’occasion du Jour de la Terre sur Le Plateau-Mont-Royal, dans le boisé Marcel-Laurin dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Par ailleurs, à Laval, «Le Grand ramassage du printemps» aura lieu samedi soir, alors que le lendemain on prévoit la corvée de nettoyage des élus dans l’arrondissement montréalais du Plateau-Mont-Royal.