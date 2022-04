Guy Lafleur: 13 fois où on a rendu hommage au démon blond avec des objets surprenants

Partager







Le Démon Blond vient tout juste de nous quitter pour rejoindre les grands Richard, Béliveau et autres qui l'attendent «dans un monde meilleur».

Afin de se remémorer l’idole de plusieurs générations et d'immortaliser une pièce d’histoire avec vous, nous vous proposons quelques idées d’articles promotionnels souvent très cool, parfois weird, à l’image de Guy Lafleur.

Voici donc 13 fois où le géant Guy Lafleur est apparu en objets insolites:

1. Une superbe casquette en l’honneur de sa retraite

Au moment où le démon accrochait ses patins, l'oragnisation du CH avait fait faire ces casquettes.

Une mention spéciale à notre collègue Fred qui cherche toujours activement à ajouter cette pièce à sa garde-robe. Écrivez-nous si vous vendez ça.

2. Le Flower Power de Gatorade

Gatorade ou substance psychotrope?

Le Journal nous parlait de cette boisson vendredi matin: «À l’époque du grand retour dans la Vieille capitale, le joueur lance une boisson énergétique, Flower Power, au moment où Gatorade occupe tout ce marché. La boisson n’existe plus aujourd’hui, mais lors des quatre premiers mois, 500 000 caisses vont s’écouler au Québec et dans les Maritimes. On parlait même d’une vague au Canada!

3. Playground Poker

Un petit plaisir de retraite pour Guy Lafleur?

4. Le disque 33 tours de Guy Lafleur

Pour ceux qui aimeraient écouter ce bijou, nous avons mis un extrait un peu plus bas.

5. Sa carte recrue pour 2 500$

À tous les collectionneurs de ce monde, vous avez peut-être une belle somme d'argent qui traine dans une boîte à souliers quelque part...

6. Le jeu de société Les prodiges du sport

Le Jeu de société consiste à répondre à des questions sur le sport, et est à la fois éducatif et amusant, si on se fie à une fiche Kijiji de mise en vente au coût de 25$ ici.

«Comprend planche de jeu, 6 pions, 250 cartes de questions (total de 2500 questions et réponses), instructions et feuille de pointage (les instructions et la feuille de pointage sont recto-verso). Incluant aussi le crayon marqueur pour la feuille de pointage (la feuille de pointage est ré-utilisable et se nettoie avec un linge).***Le jeu vient avec 2 dés, il y en manque un. Très bonne condition.»

8. Hairfax

Quand on vous disait qu'il était partout dans les années 80... C'est vrai!

9. L’alcool Guy Lafleur

Guy Lafleur a lancé sa propore marque de vin et spiritueux qui sont disponibles à la SAQ entre autres.

10. Ce chandail créé pour son retour au jeu avec les Rangers

Alors qu'il retournait au jeu avec les Rangers après sa première retraite, un chandail à son effigie a été très populaire chez les partisans de New York et du Flower Power.

11. Le VHS Guy Lafleur

Qui n'a pas passé des heures à visionner ça?

Un trésor disponible à 28$ ici.

13. Et finalement plus largement... Chez Zellers!

Vous aurez compris que dans les années 80, Guy Lafleur était partout! Les compagnies se l'arrachaient afin de l'avoir dans l'une de leurs publicitiés. Et Zellers figurent parmi les chanceuses à avoir été approuvées par le joueur.

Merci pour tout Guy!

