Ivre et violent, Johnny Depp démolit une armoire dans une vidéo filmée secrètement par Amber Heard

Le procès pour diffamation intenté par l’acteur Johnny Depp à l’endroit de son ex-conjointe Amber Heard a pris une tournure inattendue ce jeudi.

Lors du procédures judiciaires du litige opposant Depp à Heard, l’acteur d’Edward aux mains d’argent a dû commenter une vidéo peu flatteuse de lui-même, où on le voit notamment se verser «une méga-pinte de vin rouge».

Les images captées secrètement par la défenderesse Amber Heard (qui contrepoursuit Depp pour 100 millions de dollars) montrent en effet Depp, présumément intoxiqué et certainement colérique, en train de démolir une armoire de cuisine.



Dans la vidéo (CI-HAUT), Heard peut être entendue en train de demander ce qui se passe, pendant que Depp, furieux, donne des coups de pieds et des coups de poing à une armoire.



«Tout ce que j’ai fait, c’est dire que je m’excuse», dit-elle.

«Est-ce qu’il t’est arrivé quelque chose ce matin? Je ne crois pas!», rétorque l’acteur de 58 ans, avant de marmonner quelques phrases en se versant un immense verre de vin rouge.



Il traite ensuite Heard de folle, avant de réaliser qu’il se fait filmer. En colère, il s’empare de l’appareil et semble le lancer au fond d’une pièce.



Interrogé sur ce qu’il venait de voir, Depp a rejeté la faute sur son ex-conjointe, prétextant qu’il avait été filmé illégalement.

«J’ai attaqué quelques armoires, mais je n’ai pas touché à mademoiselle Heard», s’est-il défendu.

Quand l’avocat d’Amber Heard lui a demandé s’il était en état d’ébriété à ce moment, il a répondu: «C’est une possibilité.»



«Vous vous êtes versé une méga-pinte de vin rouge?», s’est enquéri maître Rottenborn.



«Une méga-pinte? Je me suis versé un grand verre de vin. Je pense que c’était nécessaire», a expliqué Depp.



Le procès opposant Heard à Depp est loin d’être conclu.

On se souvient qu’Amber Heard avait accusé Johnny Depp de violence conjugale dans une lettre publiée dans le Washington Post, ce que l’acteur conteste et qui l’a poussé à poursuivre son ex pour 50 millions de dollars.

