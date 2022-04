Jonathan Roy révèle tout sur sa sexualité débridée dans le podcast Sexe Oral

Partager







Après nous avoir offert un avant-goût de leur entretien avec le chanteur Jonathan Roy il y une dizaine de jours, les animatrices du balado Sexe Oral ont lâché le gros morceau.



On se souvient que dans le «teaser» dévoilé le 13 avril dernier, Jonathan Roy racontait candidement aux animatrices Lysandre Nadeau et Joanie Grenier qu’il avait participé à des orgies sexuelles.

«On avait des orgies dans la chambre d’hôtel où que tout le monde niaise et après ça, je me retourne puis je réalise qu’il y a un gars qui me suce», l’entendait-on dire.



Cela ne représentait que la pointe de l’iceberg, parce que dans la version longue de l’entrevue disponible depuis ce jeudi, Roy fait d’autres révélations tout aussi étonnantes.



D’entrée de jeu, l’ancien porte-couleur des Remparts de Québec admet en effet qu’il était dépendant au sexe.

«Quelqu’un qui se crosse mettons 7-8 fois par jour, pis qu'après ça tu baises 3-4 personnes par semaine, tu penses rien qu’à ça, ça devient quand même assez lourd», affirme-t-il au début de son entretien.

Il explique ensuite de quelle façon s’est passée la découverte de sa sexualité, notamment en «[s]e zignant à terre non-stop» en regardant Passe-Partout, quand il avait 5 ans.





Plus tard dans l’entrevue, il aborde aussi le sujet de sa relation amoureuse ouverte avec sa conjointe, en plus de s’ouvrir sur sa bisexualité et celui des relations sexuelles entre joueurs de hockey d’âge mineur, extrait qui a été choisi par le podcast pour annoncer, sur Instagram, la sortie de l’épisode.

Vers la fin de l’entrevue, Roy et les animatrices parlent de pornographie et des préférences sexuelles de l’artiste de 33 ans.



En conclusion, il incite les couples à discuter ouvertement de leurs désirs, surtout en ce qui concerne «aller voir ailleurs».

